Oglasila se Agencija za bankarstvo Srpske o vraćanju BiH na sivu listu

BiH je na plenarnoj sjednici Radne grupe za finansijsko djelovanje održanoj danas uključena na listu jurisdikcija pod pojačanim praćenjem ("siva lista"), što ukazuje na potrebu za poboljšanje u oblastima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, navodi se u saopštenju Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

"Kao institucija čiji rad je u potpunosti usklađen s najboljim praksama i međunarodnim standardima, što je potvrđeno nezavisnim procjenama i evaluacijama, a posebno Provedbenom odlukom Evropske komisije 2021/1753 o ekvivalentnosti nadzornih i regulatornih zahtjeva u Bosni i Hercegovini sa onim u Evropskoj uniji, ovom prilikom naglašavamo da ova klasifikacija ni na koji način nije povezana sa stabilnošću ili kvalitetom bankarskog sistema, regulative i supervizije u nadležnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske", navodi se u saopštenju.

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Iz Agencije za bankarstvo Srpske navode da bankarski sistem, koji je i u okviru procjene MoneyVala ocijenjen kao jedan od najuređenijih u Bosni i Hercegovini, ostaje stabilan, siguran i pod stalnim nadzorom.

Uvažavajući nalaze procjene MoneyVala i mjere iz Akcionog plana, navode, trenutna klasifikacija može imati ograničene efekte na efikasnost obavljanja bankarskih usluga u međunarodnom poslovanju.

"Takav stav temeljimo na nalazima procjene i datim preporukama, koje ne ukazuju na nedostatke koji bi dovodili u pitanje stabilnost bankarskog sistema. Razlozi za ovu klasifikaciju odnose se na šira pitanja pravnog i institucionalnog okvira koja obuhvataju oblasti izvan bankarskog sistema i koja zahtijevaju reforme i unapređenja u skladu s međunarodnim standardima", kažu u saopštenju.

Dodaju da Bosna i Hercegovina ima priliku da kroz implementaciju Akcionog plana značajno unaprijedi postojeće stanje.

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"Očekujemo da će kroz saradnju nadležnih institucija i svih relevantnih subjekata, uz tehničku podršku međunarodnih partnera, biti postignut napredak koji će rezultirati poboljšanjem ukupne ocjene i izbjegavanjem dugoročnih posljedica po međunarodnu reputaciju i ekonomske interese. Agencija za bankarstvo Republike Srpske ostaje predana očuvanju stabilnosti bankarskog sistema i jačanju borbe protiv svih oblika finansijskog kriminala, osiguravajući sigurno i povoljno okruženje za domaće i strane investicije", zaključili su u saopštenju.