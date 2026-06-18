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Dodik: Osim Srpske u BiH je sve drugo u političkom haosu

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 20:26

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Милорад Додик
Foto: Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska stabilna i funkcioniše bez problema, a da je sve drugo u BiH u političkom haosu.

Dodik je istakao da Republika Srpska pobjeđuje tendencije koje vode ka centralizaciji BiH.

Naglasio je da BiH nije suverena zemlja, nego kolonija i vježbalište za trećerazredne strance, te da su u njoj svi narodi nezadovoljni i treba tražiti rješenja.

"Mi mislimo da svaki narod ima pravo na svoju državu. Ne sporimo ni muslimanima ni Hrvatima da imaju svoju državu, ali i mi Srbi mislimo da treba da imamo svoju državu i na tome radimo svaki dan", rekao je Dodik novinarima u Gradišci uoči tribine "(Geo)strateški pravac Srpske".

Dodik je istakao da je Republika Srpska godinama izložena brojnim problemima na nivou BiH i pokušajima da se mimo Dejtonskog sporazuma nametne nadređenost zajedničkih institucija organima Srpske.

"Iz takvog nakaradnog prilaza sada imamo propast spoljne politike BiH, koja predstavlja samo muslimansku komponentu i šalje širom Evrope i svijeta lažne informacije svojim partnerima koji to žele da čuju i misle da je to uredu", naveo je Dodik, prenosi "Srna".

On je dodao da zbog toga Republika Srpska mora doći u poziciju da u svijetu objasni svoje viđenje političke situacije u BiH i da trenutnu situaciju objasni i građanima Srpske.

Bez unutrašnje stabilnosti, kaže Dodik, Republika Srpska ne može imati nikakvu ulogu na trenutno nestabilnoj globalnoj političkoj sceni, a za njeno pozicioniranje potrebno i razumjeti i geopolitička kretanja.

"Svijet više nije unipolaran, nego da se konstituiše neki novi multipolarni svijet, sa više centara moći i odlučivanja", rekao je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Gradiška

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

Komentari (3)

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