Parlamentarcima u FBiH isplaćen regres veći nego što je zagarantovana penzija

Poslanicima, delegatima, savjetnicima i svim ostalim budžetskim korisnicima na nivou FBiH isplaćen je regres za 2026. godinu u iznosu od 835,50 KM.

Iznos regresa utvrđen je na osnovu 50 odsto prosječne neto plate u FBiH prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, a veći je i od zagarantovane penzije u Federaciji koja trenutno iznosi 795,74 KM.

Svijet Vens: Rok od 60 dana iz memoranduma počinje danas

“Svim zaposlenicima, poslanicima i savjetnicima kao i svim budžetskim korisnicima na nivou FBiH isplaćen je regres u visini od 50 odsto prosječne neto plate isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom statističkom podatku Federalnog zavoda za statistiku odnosno u iznosu od 835,50 KM”, rekla je Biljana Andrić iz Kabineta zamjenika predsjedavajućeg u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH za "Faktor".

Kako je potvrđeno iz Parlamenta FBiH, pravo na regres ostvarili su svi zaposlenici koji se finansiraju iz federalnog budžeta.

BiH ''U toku konsultacije o rezoluciji kojom se traži posebna izborna jedinica za Hrvate u BiH''

Podsjetimo, krajem prošle godine povećana je osnovica za obračun plata sa 480 na 540 KM, što je donijelo i veće plate federalnim parlamentarcima. Tako osnovna plata poslanika i delegata sada iznosi 4.212 KM, dok predsjedavajući domova primaju više od 5.200 KM osnovne plate.

Isplata regresa dolazi u periodu kada Predstavnički dom Parlamenta FBiH već duže od tri mjeseca nije održao redovnu sjednicu, iako bi prema planu rada sjednice trebale biti održavane svakog mjeseca.