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Vulić: Dodik za građane predstavlja snagu i ponos, podrška na terenu sve jača

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 11:12

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Вулић: Додик за грађане представља снагу и понос, подршка на терену све јача

Predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik za građane predstavlja snagu, stabilnost, ponos i vraćanje dostojanstva Republike Srpske, a poruke podrške njemu i Srpskoj najčešće su ono što čujemo tokom susreta sa građanima, izjavila je Srni šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

Vulićeva je navela da su terenski rad i neposredan kontakt sa građanima najvažniji segment djelovanja nje i njenih stranačkih kolega, izabranih poslanika, te da se na taj način stvaraju pretpostavke za kvalitetan parlamentarni rad.

Prema njenim riječima, tokom razgovora sa građanima najčešće čuje poruke sve jače podrške Dodiku i Republici Srpskoj.

"Pozdravite nam predsjednika Dodika i da nam čuva Republiku Srpsku kao do sada, to nam je najvažnije", poruka je koju, kako je rekla Vulićeva, često dobija od građana.

Ona je ocijenila da joj je neposredan kontakt sa narodom najbolje mjerilo uspješnosti u obavljanju javne funkcije, te poručila da će nastaviti da djeluje zajedno sa onima koji dijele vrijednosti suvereniteta i zaštite hrišćanskih vrijednosti.

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Milorad Dodik

Sanja Vulić

SNSD

Izbori 2026

Republika Srpska

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