Akcija u Njemačkoj: Na meti radnici iz BiH

Službenici carinske ispostave Ulm krenuli su jutros, 8. jula, u veliku akciju protiv rada na crno na njemačkim gradilištima.

Tokom opsežne racije na različitim gradilištima u Tibingenu i Rojtlingenu otkriveni su slučajevi rada na crno i socijalne prevare. Provjerom ličnih dokumenata i ugovora o radu identifikovani su građevinski radnici koji rade ilegalno ili bez važeće boravišne dozvole.

Carinici su sa svojim timom kontrolisali i gradilište u Tibingenu. Radi se o izgradnji velike očne klinike u kojoj je u toku unutrašnje uređenje. Tokom racije u kompleksnoj zgradi carinici su pažljivo pretražili svaki sprat da bi provjerili sve radnike, jer se dešavalo da se ilegalni radnici sakriju negdje na gradilištu dok ne prođe kontrola.

Radnik iz BiH radio bez dozvole

Ovdje su prilikom kontrole otkrili čak 12 radnika kod kojih se pojavila sumnja da rade na crno.

Nakon detaljne kontrole ličnih dokumenata, carinicima je „za oko“ zapao radnik iz Bosne i Hercegovine, koji ovdje radi kao električar.

S obzirom da radnik iz BiH nije govorio njemački, na gradilište u Tibingenu doveden je i prevodilac carine. Provjerom radnog odnosa i boravišne dozvole utvrđeno je da je on ilegalno radio u Njemačkoj. Carinici su njegove podatke proslijedili tužilaštvu, nakon čega će biti pokrenut krivični postupak, prenose Nezavisne.