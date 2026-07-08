Upokojio se monah Jelisej

Sveta zaupokojena liturgija služiće se sutra, 9. jula u Crkvi Svetog Jovana Krstitelja - Jovan Do, sa početkom u 8 sati.

Monah Jelisej

Opelo će se služiti istog dana u 11 sati, a nakon toga, u 12 sati obaviće se čin sahrane na monaškom groblju metoha Jovanov Do.