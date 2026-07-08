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Upokojio se monah Jelisej

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 22:47

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Упокојио се монах Јелисеј
Foto: mitropolija.com

Danas, 8. jula, upokojio se u Gospodu monah Jelisej (Radanović), sabrat manastira Ostrog.

Sveta zaupokojena liturgija služiće se sutra, 9. jula u Crkvi Svetog Jovana Krstitelja - Jovan Do, sa početkom u 8 sati.

Монах Јелисеј
Monah Jelisej

Opelo će se služiti istog dana u 11 sati, a nakon toga, u 12 sati obaviće se čin sahrane na monaškom groblju metoha Jovanov Do.

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monah Jelisej Radanović

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