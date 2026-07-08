Crnogorac uhvaćen u "audiju" koji traži Njemačka

Autor:ATV redakcija
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Na graničnom prelazu Božaj privremeno je oduzet automobil Audi Ku7 radi daljih provjera, saopštili su iz Uprave policije.
Naime, granična policija je na ulazu u Crnu Goru kontrolisala I.H. (38), crnogorskog državljanina koji je upravljao vozilom marke Audi Ku-7.
“Provjerama je utvrđeno da se vozilo potražuje od strane NCB Interpola Njemačke nakon čega je privremeno oduzeto radi daljih provjera”, navodi se u objavi policije na mreži Iks.
🛂Granična @PolicijaCG je na GP Božaj, na ulazu u 🇲🇪 kontrolisala lice I.H. (38) crnogorskog državljanina koji je upravljao vozilom marke Audi Q7.— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG) July 8, 2026
🔎Provjerama je utvrđeno da se vozilo potražuje od strane 🌍NCB Interpola 🇩🇪 nakon čega je privremeno oduzeto radi daljih provjera. pic.twitter.com/WvzAJ7llBX
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