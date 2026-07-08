Crnogorac uhvaćen u "audiju" koji traži Njemačka

Na graničnom prelazu Božaj privremeno je oduzet automobil Audi Ku7 radi daljih provjera, saopštili su iz Uprave policije.

Naime, granična policija je na ulazu u Crnu Goru kontrolisala I.H. (38), crnogorskog državljanina koji je upravljao vozilom marke Audi Ku-7.

“Provjerama je utvrđeno da se vozilo potražuje od strane NCB Interpola Njemačke nakon čega je privremeno oduzeto radi daljih provjera”, navodi se u objavi policije na mreži Iks.