Republika Srpska uvodi nova odlikovanja

Prijedlogom zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata, o kojem se danas vodi rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske, uvode se nova odlikovanja kojim su borci odlikovani za vojne zasluge u ratu i doprinos u odbrani Srpske.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, obrazlažući ovaj prijedlog, rekao je da je osnovni razlog za njegovo usvajanje uvođenje novih odlikovanja Orden Njegoša prvog, drugog i trećeg reda, Orden Krsta milosrđa, Medalja Petra Mrkonjića, Medalja za vojne zasluge i Medalja za vojničke vrline, kojim su borci odlikovani za vojne zasluge u ratu i doprinos u odbrani Republike Srpske.

Ekonomija Investicije u Republici Srpskoj 7,4 milijarde maraka

On je rekao da ova odličja prema važećem zakonu nisu bila definisana kao odlikovanja za koja je utvrđeno pravo na novčanu naknadu za nosioce.

Ostojić je naveo da je ovim prijedlogom zakona dopunjena odredba kojom se reguliše mogućnost ostvarivanja statusa i prava nove kategorije boraca koji imaju prijavljeno prebivalište u Brčko distriktu, prenosi "Srna".