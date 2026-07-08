Mazalica: Više od 56.000 radnika će dobiti veće plate

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica rekao je da će prijedlogom seta zakona o povećanju plata više od 56.000 radnika imati veća primanja.

Mazalica je tokom skupštinske rasprave istakao da ovo nije povećanje plata samo jednoj privilegovanoj grupi, već za skoro sve sektore.

"Poboljšavamo standard radnika u javnom sektoru, a pored toga smo kroz rebalans budžeta obezbijedili 66,6 miliona KM za veće penzije, 38,5 miliona KM za boračka pitanja, za zdravstvo i socijalnu zaštitu 92,6 miliona KM. Povećali smo i materinski dodatak i lične invalidnine", naveo je Mazalica, prenosi Srna.

Istakao je da se za povećanje plata za pet mjeseci do kraja godine izdvaja dodatnih 47,8 miliona KM, a da je od početka godine izdvojeno dodatnih 118 miliona KM.