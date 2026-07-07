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Cvijanović Stevandiću: Nemojte istjerivati Vukanovića, molim vas, želim da mu objasnim

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ATV redakcija
07.07.2026 21:20

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Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић
Foto: Srna

Zanimljiva situacija viđena je danas u Narodnoj skupštini, kada je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović zamolila predsjednika Skupštine Nenada Stevandića da ne izbacuje poslanik Nebojšu Vukanovića, koji joj je upadao u riječ.

"Nemojte ga istjerivati, želim da mu objasnim. Ja ne želim da ga izbacite, želim da mu kažem", rekla je Cvijanović, dok je Stevandić poručio da će Vukanović "izletjeti brzinom munje".

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Nenad Stevandić

Nebojša Vukanović

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