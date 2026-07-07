Skupština usvojila Deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH

Narodna skupština Republike Srpske u poslijepodnevnom dijelu 40. posebne sjednice usvojila je Deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, na inicijativu Boračke organizacije Republike Srpske i Asocijacije „Stvaraoci Republike Srpske“.

DEKLARACIJA O ZAŠTITI VITALNIH NACIONALNIH INTERESA SRPSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI

1. Narodna skupština Republike Srpske naglašava važnost odbrane demokratski izabranih institucija Republike Srpske od svih pokušaja da budu smanjene ili ukinute njihove nadležnosti i prenijete na nivo zajedničkih institucija BiH s ciljem unitarizacije, suprotno ustavima Republike Srpske i BiH, a koje je verifikovao Dejtonski mirovni sporazum kao međunarodni ugovor.

2. Neophodno je kroz parlamentarne i druge procedure, pokrenuti postupke za poništenje niza odluka visokih predstavnika koje su donijete na osnovu tzv. bonskih ovlašćenja na koja strane Dejtonskog mirovnog sporazuma (Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina) i potpisnice njegovih aneksa (Republika Srpska i Federacija BiH) nikada formalno ni službeno nisu dale pristanak. Zato je svrsishodno vraćanje dejtonskih nadležnosti Republike Srpske, a koje su joj mimo volje Republike Srpske kao ugovornice, ali i ustava i zakona oduzete uz svesrdnu podršku dijela međunarodne zajednice i unitarističkih snaga u BiH. To na kraju podrazumijeva i prestanak mandata OHR-a i visokog predstavnika i okretanje dijalogu i političkom dogovoru svih relevantnih političkih subjekata o budućnosti BiH.

3. Narodna skupština Republike Srpske podsjeća na važnost sprečavanja svih pokušaja da se oduzme imovina Republike Srpske, tako što bi se vlasništvo nad njom kao i njenim korištenjem prenijelo na nivo BiH i u tom smislu je potrebno pooštravanje zakonskih propisa i kažnjavanje svih zloupotreba koji se odnose na ovo vitalno nacionalno pitanje, te upotrebiti sva sredstva njegove zaštite od bilo kog oblika nametanja i intervencionizma a u skladu sa pravom naroda na samoopredjeljenje iz članova 1. stav 2. i člana 55. Povelje Ujedinjenih nacija, člana 1. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, člana 1. Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, kao i načelima sadržanim u Deklaraciji o načelima međunarodnog prava koja se odnose na prijateljske odnose i saradnju među državama.

4. Zaštita kulturno-istorijskog nasljeđa, pored ostalog spomenika nacionalne kulture, jezika, pisma, pravoslavnih hramova, srpskih grobalja i slično, od njihovog negiranja, prisvajanja kao i revizije istorijskih činjenica u ovoj oblasti je od izuzetnog značaja.

5. Cilj treba da bude demografski i ekonomski održiva i socijalno stabilna Republika Srpska u kojoj će se svi njeni dijelovi ravnopravno razvijati kako bi se mladima pružile podjednake šanse za normalan život sa izvjesnom perspektivom za njih i njihove porodice ako ostanu u sredinama gdje su rođeni i gdje mogu imati sigurno zaposlenje. Stabilan ekonomski razvoj podrazumijeva najoštriji obračun sa kriminalom i korupcijom, posebno u javnim preduzećima i institucijama.

6. Narodna skupština Republike Srpske poziva na dalje produbljivanje saradnje sa Republikom Srbijom na osnovu Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije u ekonomskom, kulturnom, obrazovnom, infrastrukturnom, bezbjednosnom i svim drugim sektorima. Ova saradnja ni u kojem pogledu nije usmjerena protiv druga dva naroda u BiH niti protiv bilo koje susjedne zemlje, nego doprinosi miru i stabilnosti u BiH. Njen cilj je da se još više ojača i učvrsti srpski nacionalni identitet i da Republika Srpska i Republika Srbija ostanu sigurni garanti opstanka srpskog naroda na ovim oduvijek turbulentnim balkanskim prostorima.