Do tri godine zatvora zbog promovisanja ratnih zastava tzv. Armije BiH – do pet ako izazovu nerede

Kaznom zatvora do tri godine mogao bi biti kažnjen svako ko javno ističe, prikazuje ili nosi zastave i simbole tzv. Armije BiH.

Stoji to u predviđenom Prijedlogu zakona o dopunama Krivičnog zakonika koji će se naći pred narodnim tribunima. Zakon se ne odnosi samo na njihovo nošenje. Kažnjiva bi bila i proizvodnja, umnožavanje, kao i stavljanje u promet zastava, simbola, oznaka, pozdrava i parola kojima se promoviše ili veliča tkzv. Armija Republike BiH

,“Smatram da mjesto ratnim zastavama u miru nije na ulicama ili trgovima, već u muzejima. Svako lice koje javno ističe takva ratna obilježja ili velika ustašstvo kazniće se kaznom zatvora do 3 godine“, rekao je ministar pravde Republike Srpske, Goran Selak.

Predviđene su i strože sankcije. Ako zbog javnog isticanja ili promovisanja ovih obilježja dođe do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti - predviđena je kazna zatvora od dvije do pet godina.

„Smatram da je važno, jer vrijeđa srpske žrtve, srpske nacionalne interese i na kraju krajeva bio je jednom red da se to uradi. U posljednje vrijeme, vidim – nisu to neki sporadični slučajevi koji se dešavaju jednom godišnje ili jednom u tri, četiri godine, kroz ovo SP u fudbalu, vidjeli ste i sami da je bilo slučajeva gdje je morao intervenisati MUP“, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.

Da ratne zastave ne treba promovisati tri decenije nakon rata, saglasni su i poslanici opozicije. Posebno jer je ovoj strukturi Oružanih snaga BiH ostavljeno 3 puka u čijem kontekstu se, kako kažu, isti ti simboli mogu koristiti.

"Svako drugo angažovanje na javnim skupovima, fudbalskim utakmicama, sportskim manifestacijama, svadbama, nije dobro. Jer, diže tenzije među građanstvom u osnovu na svakodnevni život građana“, rekao je poslanik SDS-a u NS RS Nedeljko Glamočak.

"Podržavam. Mislim da je to jedno od kvalitetnih rješenja konačno - da onaj ko ističe ratnu zastavu koja je stvarala zločine na ovom prostoru mora odgovarati za takve postupke“, rekao je poslanik Narodnog fronta, Radislav Dončić.

Zakon predviđa i da sva obilježja korištena za izvršenje krivičnog djela budu oduzeta i uništena o trošku počinioca. Zakon je usaglašen sa Ustavom, pravnim sistemom i Pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske, mišljenje je Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo. Dosadašnje sankcije nisu urodile plodom, smatra SNSD-ov Mladen Ilić.

,,Mislim da dosadašnji prekršaji koji su podnošeni protiv tih pojedinaca, odnosno kazne novčane koje su oni plaćali nedovoljno su se pokazali. Samim tim ovakav jedan vid novog Krivičnog zakona je nešto što će naići na podržavanje svih ljudi unutar NSRS“, rekao je poslanik SNSD-a u NS RS Mladen Ilić.

Zadovoljni su i ponosni i inicijatori ove priče. Posebno ih raduje što je to na današnji dan, kada je prije 34 godine Ljubiša Mauzer okupio Srbe u Semberiji kako bi se borio protiv tadašnjeg, kako kažu, muslimanskog ekstremizma.

,,Mi smo ponosni što smo to uradili. Danas poslije 34 godine raspravlja se o našoj inicijativi koja će biti usvojena. Znači mi smo 34 godine na braniku otadžbine“, rekao je predsjednik Udruženja veterana "Garda Panteri" Petar Cvijetinović.

Dopunama Krivičnog zakonika javno isticanje i promovisanje zastava i simbola tzv. Armije BiH prvi put bi moglo da bude krivično djelo u Srpskoj.