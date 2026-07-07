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Odbijen zahtjev za prijevremeno puštanje generala Radislava Krstića

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 17:23

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Зграда Хага, Холандија
Foto: ATV

Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana odbila je zahtjev advokata Vladimira Petrovića za prijevremeno puštanje na slobodo generala Radislava Krstića.

U odluci u vezi sa zahtjevom, u kojem je Petrović naveo da general Krstić ispunjava uslove da se razmotri njegovo puštanje na slobodu, Santana je istakla da smatra da zahtjev treba da bude odbijen, uprkos tome što je priznala da je Krstić pokazao "određene znakove rehabilitacije".

Santana tvrdi da težina navodnih zločina "govori protiv Krstića" u ovom slučaju, te da ona "nema dokaze o tome da postoje humanitarne osnove za njegovo oslobađanje".

General Krstić kaznu zatvora od 35 godina izdržava u Poljskoj i u više navrata je tražio da bude pušten jer je izdržao dvije trećine kazne.

On je uhapšen 2. decembra 1998. godine, a dan kasnije je prebačen u Haški tribunal.

Žalbeno vijeće osudilo ga je 19. aprila 2004. godine na 35 godina zatvora za ratne zločine.

General Krstić je od decembra 2004. do jula 2013. godine kaznu izdržavao u Velikoj Britaniji, a potom je prebačen u Poljsku.

Imajući u vidu da mu kazna ističe 23. novembra 2033. godine, a da je u zatvoru u Poljskoj mogao da bude zadržan do 27. novembar 2023. godine, general Krstić je u oktobru prije dvije godine vraćen u pritvorsku jedinicu UN u Hagu.

Nakon što je Estonija obavijestila Mehanizam da je voljna da preuzme izvršenje ostatka kazne na koju je generala Krstića osudio Haški tribunal, predsjednik Mehanizma je donijela odluku o tome, prenosi Srna.

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Radislav Krstić

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