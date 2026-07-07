Dodik: Snaga Srpske počiva na žrtvi koju Srbi pamte

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da svaki bijeli krst na srpskom vojničkom groblju Novi Zejtinlik na Sokocu podsjeća da Republika Srpska nije nastala slučajno i da nema pravo da bude slaba.

Dodik je dodao da snaga Srpske počiva na žrtvi koju srpski narod pamti, na sabornosti koju čuva i na zavjetu da nikada neće dozvoliti da ono što je odbranjeno bude izgubljeno.

"Na Sokocu se uvijek osjeti posebna tišina. To nije tišina zaborava, nego poštovanja. Na Novom Zejtinliku počivaju oni koji su svojim životom u temelje Republike Srpske ugradili ono što se ničim ne može nadoknaditi - slobodu", objavio je Dodik na "Iksu".

Dodik je napomenuo da najveća zahvalnost srpskim junacima nije u riječima, nego u djelima.

"U snažnoj Republici Srpskoj, u našem jedinstvu, u svakom djetetu koje ovdje odrasta slobodno i u svakom uspjehu koji ostvarimo kao narod. To dugujemo njima. Zato ćemo čuvati, jačati i pobjeđivati! U njihovo ime i za buduće generacije", poručio je Dodik.

Na Sokocu se uvijek osjeti posebna tišina. To nije tišina zaborava, nego poštovanja. Na Novom Zejtinliku počivaju oni koji su svojim životom u temelje Republike Srpske ugradili ono što se ničim ne može nadoknaditi - slobodu.



Svaki bijeli krst ovdje podsjeća da Republika Srpska… pic.twitter.com/pcMsGK01vP — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 7, 2026

Na ovom groblju sahranjen je 961 borac Vojske Republike Srpske.