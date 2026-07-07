Nakon haosa u kafiću: Lauri Prgomet određen jednomjesečni pritvor

Bivšoj učesnici RTL-ovog šoa "Gospodin Savršeni" Lauri Prgomet određen je jednomjesečni pritvor nakon što je napravila incident u kafiću u Dubrovniku.

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske naveli su da je završetkom kriminalističkog istraživanja utvrđeno kako je osumnjičena 26-godišnjakinja počinila krivično d‌jelo napada na službenu osobu te je kasno sinoć, uz krivičnu prijavu, predana u pritvorsku jedinicu.

"Nakon dovršenog ispitivanja, sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku je osumnjičenoj odredio jednomjesečni istražni zatvor. Osim toga, zbog narušavanja javnog reda i mira protiv osumnjičene slijedi i optužni prijedlog Opštinskom sudu u Dubrovniku", naveli su u saopštenju policije.

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Podsjećamo, ona je ušla u kafić koji se nalazi na Lapadskim dvorima i počela lomiti inventar.

Nakon toga je privedena, objavio je ranije Dubrovački dnevnik.