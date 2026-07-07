Umro Andrija Bajić: Supruga potvrdila tužnu vijest

Autor:ATV redakcija
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Pjevač Andrija Bajić preminuo je danas na VMA-a usled teške bolesti u devetoj deceniji.
Prije nekoliko nedjelja doživio je moždani udar, nakon čega se oporavio, ali mu se stanje nešto kasnije pogoršalo.
Nekoliko dana proveo je u bolnici dok su mu se doktori borili za život.
Njegova supruga, Mala Cana potvrdila je saznanja Kurira i kroz suze i jecaje izgovorila je samo kratko.
"Rekli su mi da dođem sutra... Živote moj", rekla je ona.
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