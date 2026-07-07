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Umro Andrija Bajić: Supruga potvrdila tužnu vijest

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 15:27

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Пјевач Андрија Бајић преминуо је данас на ВМА-а услед тешке болести у деветој деценији.
Foto: Instagram / malacana

Pjevač Andrija Bajić preminuo je danas na VMA-a usled teške bolesti u devetoj deceniji.

Prije nekoliko nedjelja doživio je moždani udar, nakon čega se oporavio, ali mu se stanje nešto kasnije pogoršalo.

Nekoliko dana proveo je u bolnici dok su mu se doktori borili za život.

"Živote moj..."

Njegova supruga, Mala Cana potvrdila je saznanja Kurira i kroz suze i jecaje izgovorila je samo kratko.

"Rekli su mi da dođem sutra... Živote moj", rekla je ona.

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Andrija Bajić

Pjevač

Mala Cana

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