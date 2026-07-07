Uroš Živković ne dozvoljava da mu žena provjerava telefon: "Imam 15.000 slika i poruke"

O ovom fenomenu nedavno je otvoreno govorio pjevač Uroš Živković, koji je tokom gostovanja u podkastu "Bunker" jasno iznio svoj stav o ovoj temi.

U igrici na jedno od pitanja "Nikada ne bih provjeravao partneru telefon", Uroš je odgovorio da to zaista nikada ne bi radio, ali je istovremeno priznao i da sam ne podnosi kada mu neko dira mobilni uređaj.

On je detaljno obrazložio zašto smatra da otključavanje tuđeg telefona narušava privatnost, naglasivši da to nema nikakve veze sa sumnjom u vjernost, već sa poštovanjem ličnog prostora, prenosi Blic.

"Ne znam kako bih to objasnio, vjerovatno su podijeljena mišljenja. Ne volim da se dira moj telefon, jer mislim da je to nešto što je privatno. Nema to veze sa vjernošću kad je u pitanju partner, nego ja ja tu imam svašta nešto: poruke sa svojim društvom, sa svojim kumovima … Ako ima ljubavi, to je to", istakao je.

"Imam 15.000 slika"

Živković je dodatno pojasnio da telefon posmatra isključivo kao lični prostor u kom se mogu naći i povjerljive informacije njegovih prijatelja, koje njegova supruga jednostavno ne treba da zna – baš kao što ni on ne mora da bude upućen u prepiske njenih drugarica.

"Telefon je privatna svojina. Imam 15.000 slika u telefonu. Možda mi je neki drugar nekad poslao neku njegovu ribu. Mislim to je normalno, muškarci razmjenjuju iskustva, žene razmjenjuju iskustva. Zamisli da uđem u ženin telefon i naletim da je neka njena drugarica bila s nekim likom iako je ona to njoj rekla, to je normalno. Što ja to treba da znam? Iz tog razloga, a ne da neko kog tu vara", rekao je.