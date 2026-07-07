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Poznata pjevačica preminula u 37. godini

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 10:02

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Лорен Бенет
Foto: Screenshot / YouTube

Britanska pjevačica Loren Benet, najpoznatija po vokalu u planetarnom hitu "Parti Rok Antem" grupe LMFAO, preminula je u 37. godini života.

Tužnu vijest potvrdile su njene bivše koleginice iz grupe G.R.L. emotivnom objavom na Instagramu, u kojoj su poručile da su im srca slomljena i da će Loren zauvijek pamtiti po njenoj dobroti, osmijehu i muzici koju je ostavila iza sebe.

Uzrok smrti za sada nije saopšten.

Svjetsku slavu stekla uz LMFAO

Loren Benet svjetsku popularnost stekla je 2011. godine zahvaljujući saradnji sa sastavom LMFAO na pjesmi “Parti Rok Antem”, koja je sedmicama dominirala Bilbord Hot 100 listom i postala jedan od najvećih plesnih hitova decenije.

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Tokom karijere sarađivala je i sa izvođačima poput will.i.ama, CeeLo Greena i Pitbulla, a bila je članica grupa Paradiso Girls i G.R.L, ostavljajući značajan trag na pop i dens sceni.

Karijeru obilježile i teške životne tragedije

Benet je tokom karijere prošla i kroz težak period nakon smrti koleginice Simone Betl iz grupe G.R.L. 2014. godine, događaja koji je duboko pogodio članice benda i obilježio njihov dalji rad.

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Uprkos tome, nastavila je da se bavi muzikom i objavljivala nove pjesme, a obožavaoci širom svijeta pamtiće je po prepoznatljivom glasu i energiji koju je unosila u svaki nastup.

Njena smrt izazvala je brojne oproštajne poruke kolega i fanova, koji ističu da će njeno muzičko nasljeđe živjeti kroz pjesme koje su obilježile jednu eru pop muzike, prenose Nezavisne.

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Loren Benet

In memoriam

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