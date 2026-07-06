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Pojavio se snimak hapšenja poznate rijaliti učesnice

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 13:35

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Лаура Пргомет
Foto: Screenshot / YouTube / Podcast Inkubator

Sinoć, u nedjelju uveče, 5. jula, uhapšena je poznata rijaliti učesnica Laura Prgomet zbog incidenta koji je izazvala u jednom kafiću u Dubrovniku.

Naime, ona je uletjela u poznati kafić oko 20.30 časova, nakon čega je počela da baca inventar i prevrće stvari, ali i napada ljude.

Odmah je kontaktirana policija, koja je izašla na lice mjesta i uhapsila rijaliti učesnicu.

Sad je na TikToku procurio video privođenja najpoznatije hrvatske rijaliti zvijezde. Na njemu se može čuti vrištanje i ponavljanje rečenice: ‘Pusti me!’.

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Ona je vrištala sve vrijeme i otimala se iz ruku policajaca, a onda je počela da vrijeđa.

Svjedok ispričao šta se dogodilo

Kako priča svjedok, gosti koji su se zatekli na terasi, nisu se ugodno osjećali i mnogi su se odlučili napustiti mjesto događaja, kako bi što prije izbjegli veći incident.

Policija je ostala skoro do 2.00 po ponoći, a kafić je pretrpio štetu ne samo zbog polomljenih čaša, nego i zbog gostiju koji su u žurbi otišli bez da su platili piće!

Terasa je "u hipu“ postala prazna, prenosi Telegraf.

@andrijanaglic2 ♬ original sound - Andrija Naglić

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Tagovi :

Laura Prgomet

hapšenje

privođenje

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