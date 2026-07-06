Logo

Grad Čapljina nagradio studente sa po 1.000 KM

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 14:29

Komentari:

0
Новац
Foto: ATV

Grad Čapljina nagradio je šest studenata sa po 1.000 KM koji su u akademskoj 2024./2025. godini ostvarili izuzetne akademske rezultate.

U salonu Grada Čapljine u ponedjeljak je održan prijem za studente sa područja Čapljine koji su u akademskoj 2024./2025. godini ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu kao dobitnici rektorove, dekanove i/ili federalne nagrade.

Пронађено тијело Александра Лазића

Hronika

Nestao bez traga, pa pronađen zakopan: Otac i sinovi osumnjičeni za ubistvo u Srbiji

Dobitnike je primila gradonačelnica, koja im je tom prigodom čestitala na iznimnim akademskim rezultatima, predanom radu i uspjehu koji su ostvarili tokom studiranja.

Na temelju sprovedenog javnog poziva, pravo na nagradu u iznosu od 1.000 KM ostvarilo je šest studenata različitih fakulteta i studijskih smjerova u Mostaru, Sarajevu i Zagrebu.

Dobitnici nagrada

Nagradu Grada Čapljine dobili su:

  • Darija Krešić, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Univerziteta u Mostaru, smjer Prehrambeno inženjerstvo
  • Laura Maslać, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, smjer Klavir
  • Julija Mijić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Mostaru, smjer Poslovna ekonomija i menadžment
  • Milan Vrankić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Univerziteta u Zagrebu, smjer Računarstvo
  • Nejra Zaklan, Ekonomski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, studij Poslovna informatika
  • Karlo Jovanović, Fakultet mašinstva, računarstva i elektrotehnike Univerziteta u Mostaru, smjer Mašinstvo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Čapljina

Nagrada

studenti

Komentari (0)

Više iz rubrike

Завршен ремонт РиТЕ Гацко прије рока

Gradovi i opštine

Završen remont RiTE Gacko prije roka

8 min

0
Ина, пас који је нестао у Сарајеву.

Gradovi i opštine

Da li ste vidjeli Inu? Nestao pas, vlasnici nude 1.000 maraka za informaciju

2 h

0
Пожар у Дрвару.

Gradovi i opštine

Alarmantno u Drvaru: Požar prijeti da ugrozi 20 kuća, zatražena pomoć helikoptera

4 h

0
Алеја Козарског одреда

Gradovi i opštine

Više od milion maraka za rekonstrukciju aleje Kozarskog odreda

16 h

0

  • Najnovije

14

29

Grad Čapljina nagradio studente sa po 1.000 KM

14

27

Završen remont RiTE Gacko prije roka

14

26

Nestao bez traga, pa pronađen zakopan: Otac i sinovi osumnjičeni za ubistvo u Srbiji

14

24

Više ništa neće biti isto: Vocap uvodi novu funkciju

14

13

Minić: Do sada najbolji sastanak sa socijalnim partnerima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima