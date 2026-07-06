Grad Čapljina nagradio studente sa po 1.000 KM

Grad Čapljina nagradio je šest studenata sa po 1.000 KM koji su u akademskoj 2024./2025. godini ostvarili izuzetne akademske rezultate.

U salonu Grada Čapljine u ponedjeljak je održan prijem za studente sa područja Čapljine koji su u akademskoj 2024./2025. godini ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu kao dobitnici rektorove, dekanove i/ili federalne nagrade.

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Dobitnike je primila gradonačelnica, koja im je tom prigodom čestitala na iznimnim akademskim rezultatima, predanom radu i uspjehu koji su ostvarili tokom studiranja.

Na temelju sprovedenog javnog poziva, pravo na nagradu u iznosu od 1.000 KM ostvarilo je šest studenata različitih fakulteta i studijskih smjerova u Mostaru, Sarajevu i Zagrebu.

Dobitnici nagrada

Nagradu Grada Čapljine dobili su: