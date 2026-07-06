Da li ste vidjeli Inu? Nestao pas, vlasnici nude 1.000 maraka za informaciju

U Sarajevu je krajem juna nestao vlasnički pas, lovni terijer, čije je ime Ina.

Ina ima oko deset kilograma i malog je rasta. Skoro je potpuno crna, a ima malo smeđe boje oko njuškice i na nogama. Nema ogrlicu.

Vlasnici upozoravaju da je psić preplašen i da bježi, te neće prići strancima. Upozoravaju: "Ne pokušavajte je hvatati, bježat će! Potrebna nam je brza dojava tačne lokacije."

nestao pas

Vlasnici nude i 1000 KM nagrade za informaciju koja ih dovede do Ine, a možete im se javiti na 061 546 367 062 897 383.

Psić je viđen sinoć u Halilovićima, kod velikog Binga, vlasnici dodaju: "Ne prilazi glavnoj cesti, uglavnom je iza oko pruge." Pretpostavljaju da sad može biti i na Stupu ili Ilidži.

Nudi se 1.000 KM nagrade, prenosi Radio Sarajevo.