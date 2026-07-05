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Odjekuju eksplozije u bh. gradu, vatra zahvatila minsko polje

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 16:04

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Пожар на Рујишту
Foto: Jabuka TV

Požar na planini Rujište nadomak Mostara zahvatio je minirani teren, odjekuju detonacije i vatru je nemoguće gasiti, rekao je Srni Hasan Đipa, zamjenik komandira Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.

"Požar na samom Rujištu je stavljen pod kontrolu. Trenutno gori u pravcu Velikih Rujišta, odnosno na prilazu iz pravca Mostara, pucaju mine, ako dođemo do vatre životi su ugroženi", dodao je Đipa.

Vatrogasci brane putnu komunikaciju prema Rujištu i prilaz prema naseljima Hum i Potoci.

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Đipa je rekao da je jutros na terenu djelovao er traktor, međutim mjesto gdje sada gori nemoguće je gasiti iz vazduha.

"Uvala je puna dima, ništa se ne vidi. Osim toga tu postoji i dalekovod i mreža elekrodsitribucije, tako da je djelovanje er traktora nemoguće", kaže Đipa.

On navodi da je požarom zahvaćen ogroman prostor i da će šteta biti velika, prenosi "Srna".

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Tagovi :

požar

Mostar

Eksplozija

Minsko polje

Rujište

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