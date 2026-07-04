Interventna kardiologija u Bijeljini na visokom nivou

Bijeljinska bolnica u stalnom je nastojanju da pruži što kvalitetnije usluge pacijentima. Ulaganje u znanje i ljude siguran je put ka tome.

Od skoro se ovom timu pridružio vrhunski stručnjak za rješavanje hroničnih okluzija karotidnih arterija dr Nenad Božinović iz Niša. Jedan od najboljih kardiologa Evrope i jedan od samo 50 ljekara na svijetu, koji mogu da izvedu novu komplikovanu operaciju srca.

"Ja sam koordinator Evropskog udruženja za hronično zapušene krvne sudove koja broji 50 punopravnih članova, a kako u BiH nije bilo nikoga od nas, a ja kao koordinator za sve zemlje bivše Jugoslavije, na poziv dr Aleksandra Janjičića, pošto ovdje u ovoj bolnici ima neophodnog materijala za ove procedure i kako sam ja vidio da je on odličan operator, zainteresovan da izvodi ove procedure, onda sam se na njegov poziv i da kažem molbu, preselio u Bijeljinu i bijeljinsku bolnicu", rekao je interventni ,kardiolog dr Nenad Božinović.

Medicina svakodnevno napreduje, a za nove procedure neophodni su i novi materijali i nove tehnologije, kako bi se specifični operativni zahvati obavili. Danas interventna kardiologija u Bijeljini može da ponudi sve to. Kao neko ko je imao priliku da radi u evropskim i svjetskim centrima, sa sigurnošću tvrdi da bijeljinska bolnica može da parira tim centrima",

"Ove procedure se ne izvode, to nisu rutinske procedure koje se izvode svakodnevno, to su pacijenti koji se planiraju, sa kojima se redovno obavljaju razgovori i pacijenti koji moraju da budu spremni na dva-tri sata ležanja, to su intervencije koje nekada potraju sat vremena ali interval u kome možemo da završimo i period u kome možemo da završimo jednu intervenciju jeste otprilike do tri sata", dodao je Božinović.

Od početka februara do danas u bijeljinskoj bolnici urađeno je mnogo ovih zahvata, a zbog kvaliteta usluge dolaze i stranci. Do danas je operisano i deset stranih državljana što pokazuje ozbiljnost pristupa cijelog tima bijeljinske bolnice u namjeri da iz ove ustanove izađu zdravi i zadovoljni pacijenti.