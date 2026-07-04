Vjerovali ili ne: Britanskim političarima sad smetaju Maša i Medvjed

Autor:ATV redakcija
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Više od 50 britanskih poslanika pozvalo je Vladu da zabrani prikazivanje popularnog ruskog crtanog filma "Maša i Medvjed" u Velikoj Britaniji, tvrdeći da bi mogao biti korišćen kao sredstvo propagande.
Međustranačka grupa britanskih poslanika uputila je pismo ministru kulture Lisi Nendi, u kojem navodi da pojedine scene iz crtanog filma sadrže propagandni sadržaj i navodno normalizuju sovjetsku vojnu simboliku kod djece.
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Kao primjer su naveli nekoliko scena u kojima se Maša pojavljuje u, kako su opisali, šljemu tenkovske posade, uniformi sovjetskih vojnika i sa kapom granične straže.
Animirana serija, donekle zasnovana na tradicionalnoj ruskoj narodnoj bajci, prati dogodovštine nestašne djevojčice i penzionisanog cirkuskog medvjeda, prenosi "Raša tudej".
Riječ je o jednom od najpopularnijih dječijih serijala na internetu, a epizoda "Recept za katastrofu" na "Jutjubu" ima više od 4,6 milijardi pregleda.
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Striming platforma "Netfliks" prošlog mjeseca je otkupila prava za još dvije sezone serije i produžila ugovore o licenciranju za već postojeće sezone i prateće serijale.
Crtani film je i u Velikoj Britaniji dostupan na više platformi i televizija, prenosi "Srna".
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