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Vjerovali ili ne: Britanskim političarima sad smetaju Maša i Medvjed

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 18:24

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Маша и медвјед цртани филм
Foto: FAME Solutions/YouTube/Screenshot

Više od 50 britanskih poslanika pozvalo je Vladu da zabrani prikazivanje popularnog ruskog crtanog filma "Maša i Medvjed" u Velikoj Britaniji, tvrdeći da bi mogao biti korišćen kao sredstvo propagande.

Međustranačka grupa britanskih poslanika uputila je pismo ministru kulture Lisi Nendi, u kojem navodi da pojedine scene iz crtanog filma sadrže propagandni sadržaj i navodno normalizuju sovjetsku vojnu simboliku kod djece.

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Kao primjer su naveli nekoliko scena u kojima se Maša pojavljuje u, kako su opisali, šljemu tenkovske posade, uniformi sovjetskih vojnika i sa kapom granične straže.

Animirana serija, donekle zasnovana na tradicionalnoj ruskoj narodnoj bajci, prati dogodovštine nestašne djevojčice i penzionisanog cirkuskog medvjeda, prenosi "Raša tudej".

Riječ je o jednom od najpopularnijih dječijih serijala na internetu, a epizoda "Recept za katastrofu" na "Jutjubu" ima više od 4,6 milijardi pregleda.

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Striming platforma "Netfliks" prošlog mjeseca je otkupila prava za još dvije sezone serije i produžila ugovore o licenciranju za već postojeće sezone i prateće serijale.

Crtani film je i u Velikoj Britaniji dostupan na više platformi i televizija, prenosi "Srna".

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Maša i Medo

Maša i Medvjed

Velika Britanija

Rusija

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