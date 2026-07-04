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Dok su odrasli kukavički stajali, dječak skočio u smrtonosnu vodu i spasio muškarca

Autor:

Milena Grubor
04.07.2026 17:30

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Док су одрасли кукавички стајали, дјечак скочио у смртоносну воду и спасио мушкарца
Foto: Pixabay

Jedanaestogodišnji dječak iz Kentakija proglašen je za heroja svog rodnog grada nakon što je neustrašivo zaronio u bazen kako bi spasao utopljenika - i to u trenutku kada niko drugi od prisutnih nije htio da reaguje.

Američki mediji prenose da je mali Ejvori Vuleri munjevito reagovao nakon što je oko 20 časova ugledao neidentifikovanog muškarca koji je ležao na dnu bazena u stambenom kompleksu u Leksingtonu.

„Pomislio sam - neko mora nešto da uradi. Niko ništa nije preduzimao, pa sam stavio naočare, zaronio u vodu i zgrabio ga“, rekao je Vuleri u izjavi za lokalne medije.

Ovaj nevjerovatni mališan sa bebinim licem ispričao je da je primijetio čovjeka koji je bio potpuno bez svijesti pod vodom i koji se već počeo tresti. Tada mu je, kako kaže, proradio čist adrenalin.

„Nije bilo šanse da dozvolim da taj čovjek umre. On je ljudsko biće i treba ga tako i tretirati“, poručio je ovaj hrabri jedanaestogodišnjak.

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Tek nakon što je dječak sam zaronio i dohvatio utopljenika, drugi posjetilac bazena mu je pomogao da žrtvu izvuče iz vode na ivicu bazena, gdje je odmah započeta borba za njegov život. Prema riječima mališana, prijatelj nesrećnog čovjeka ga je oborio na pod i počeo da mu radi reanimaciju kako bi ga održao u životu dok neko konačno nije pozvao Hitnu pomoć.

Vatrogasna služba Leksingtona saopštila je da je muškarac hitno prevezen u bolnicu u izuzetno teškom stanju.

Nakon ove vijesti, društvene mreže su bukvalno preplavljene pohvalama za nevjerovatan podvig mladog Ejvorija, koga javnost slavi kao istinskog i neustrašivog heroja koji je odraslima održao lekciju iz humanosti, prenosi Njujork Post.

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Tagovi :

Bazen

povrijeđen muškarac

utapanje

spasavanje

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