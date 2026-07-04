Krvavi pregovori: Konobar se požalio na nehumane uslove rada, šef ga izbo nožem

Vlasnik jednog italijanskog restorana u turističkom mjestu Plaja de Palma, na španskom ostrvu Majorka, uhapšen je zbog sumnje da je nožem teško povrijedio svog konobara nakon svađe oko uslova rada.

Prema pisanju lokalnih medija, sukob je izbio kada se radnik požalio da svakodnevno radi između 14 i 16 sati, navodeći da su uslovi rada nehumani, kao i da je osoblje izloženo bahatom ponašanju i pritiscima. Umjesto dogovora, rasprava je eskalirala, a osumnjičeni je, prema iskazima svjedoka, otišao u kuhinju i vratio se sa kuhinjskim nožem.

Gradovi i opštine Vladimir iz Prnjavora proslavio 103. rođendan, posjetio ga Tomaš

Konobar je zadobio duboku posjekotinu na lijevom koljenu, dugu oko 15 centimetara, a kolege su mu odmah pružile prvu pomoć i zaustavile obilno krvarenje prije dolaska Hitne pomoći. U bolnici je rana zatvorena sa deset medicinskih klamerica, dok je policija obavila razgovore sa žrtvom i svjedocima koji su, prema navodima iz istrage, potvrdili njegovu verziju događaja. Policajci su odmah odbacili verziju vlasnika.

Vlasnik restorana pokušao je da se odbrani tvrdnjom da se radnik sam povrijedio na polomljenu nogu metalne stolice, ali su istražioci nakon pregleda utvrdili da na stolici nije bilo tragova krvi, niti je povreda mogla nastati na način koji je on opisao. Zbog toga je uhapšen pod sumnjom da je počinio teško krivično djelo nanošenja teških tjelesnih povreda, a istraga o ovom slučaju je u toku.

Ovaj incident ponovo je skrenuo pažnju na uslove rada u ugostiteljstvu na španskim turističkim destinacijama, gdje sindikati godinama upozoravaju na prekovremeni rad, nedostatak radne snage i pritiske kojima su zaposleni izloženi tokom ljetne sezone. Nadležni organi će nakon završetka istrage odlučiti o eventualnom podizanju optužnice protiv vlasnika restorana, prenose Nezavisne.