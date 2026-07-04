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Ako krećete u Grčku, poštujte pravila: Propisi Evropske unije su rigorozni

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 11:08

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Грчка застава море љетовање
Foto: Pexel/ Matheus Bertelli

Sa početkom ljetne sezone tradicionalno se aktuelizuje pitanje graničnih kontrola, prije svega kada je riječ o unosu hrane i duvanskih proizvoda. Dok društvenim mrežama svake godine kruže mitovi o dozvoljena dva do tri boksa cigareta, realnost i propisi Evropske unije su znatno rigorozniji.

Zbog toga je važno znati tačna pravila kako bi se izbjegle neprijatnosti, oduzimanje robe ili visoke novčane kazne.

Portal Nikana.gr podsjeća na važeće propise za putnike koji u Grčku dolaze iz zemalja van Evropske unije, što obuhvata Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Sjevernu Makedoniju.

Koja hrana se može unijeti?

Prema zvaničnim regulativama Evropske komisije koje se primjenjuju u Grčkoj, na takozvanoj crvenoj listi nalaze se sve vrste svježeg mesa i mesnih prerađevina, uključujući domaću pršutu i kobasice.

Strogo je zabranjeno i unošenje mlijeka i svih mliječnih proizvoda poput sira, kajmaka ili jogurta, kao i kuvanih ili prženih gotovih jela koja sadrže meso i mlijeko. Carinski službenici imaju zakonsko pravo da ove zabranjene namirnice zaplijene i unište na licu mjesta, a protiv putnika mogu biti pokrenuti prekršajni ili krivični postupci uz novčane kazne.

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S druge strane, unos hrane je dozvoljen isključivo pod uslovom da se radi o nekvarljivim proizvodima koji ne zahtijevaju hlađenje i nalaze se u originalnom, neoštećenom fabričkom pakovanju. Putnici tako mogu ponijeti do dva kilograma mlijeka u prahu ili medicinske hrane za bebe, kao i istu količinu specijalne hrane za kućne ljubimce ukoliko je ona neophodna iz zdravstvenih razloga. Za ostalu zapakovanu hranu koja ne sadrži meso i mlijeko, poput meda, tjestenine ili riže, gornja granica iznosi deset kilograma po osobi, mada veće količine mogu privući pažnju carinika i dovesti do detaljnijeg pretresa.

Koliko možete unijeti cigareta, a koliko alkohola?

Najveće zabune među turistima ipak nastaju oko unosa duvana. Informacija o dozvoljenih 800 cigareta je tačna, ali ona važi isključivo za državljane unutar Evropske unije.

Za građane Srbije, BiH i Sjeverne Makedonije koji u Grčku ulaze kopnenim putem, limit iznosi svega 40 cigareta, odnosno dvije pakle po punoljetnom putniku. Alternativno, može se unijeti 20 cigarilosa, 10 cigara ili 50 grama duvana, dok je maloljetnim licima prenos duvana i alkohola strogo zabranjen. Kada je riječ o alkoholnim pićima, propisi dozvoljavaju četiri litra blagog vina i 16 litara piva, uz mogućnost da se unese još i jedan litar žestokog pića sa preko 22 odsto alkohola ili dva litra pjenušavog i pojačanog vina.

Sva ova ograničenja važe po pojedincu, a ne po automobilu. Bez prijave se može unijeti roba u vrijednosti do 300 evra po osobi, dok je za mlađe od 15 godina taj limit upola manji. Nošenje lične tehnike, poput laptopa i fotoaparata, uglavnom se toleriše, ali teoretski može napraviti problem pri izlasku iz zemlje ako se ne prijavi.

Sa druge strane, svaka količina gotovog novca veća od 10.000 evra mora se obavezno prijaviti carini prilikom prelaska granice.

Kontrole češće dok nema gužvi

Dugogodišnja praksa pokazuje da su kontrole na Evzoniju najintenzivnije na samom početku sezone, prije nego što počnu velike gužve. Ipak, to ne smije da zavara turiste jer se selektivne kontrole sprovode tokom cijelog ljeta, pa niko ne može unaprijed znati koje će vozilo biti izdvojeno za pregled. Iako grčki graničari često progledaju kroz prste za sitna prekoračenja, poput sendviča za usput ili pola pakle cigareta više, rizik se jednostavno ne isplati, prenosi Telegraf.

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