Logo

Minić: U Prnjavoru se preobražaj osjeti na svakom koraku

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 19:16

Komentari:

0
Минић: У Прњавору се преображај осјети на сваком кораку
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić čestitao je svim građanima Prnjavora krsnu slavu Preobraženje Gospodnje, ističući da se u ovom gradu preobražaj u pravom smislu te riječi osjeti na svakom koraku.

"Proveo sam cijeli dan u Prnjavoru, bio sam sa našim borcima, privrednicima i poljoprivrednicima i mogu reći da se osjeti preobražaj u svakom smislu te riječi", rekao je Minić novinarima nakon večernjeg bogosluženja u Hramu Svetog Geogrija kojim je počelo obilježavanje slave grada.

Minić je istakao da su u Prnjavoru riješena brojna infrastrukturna pitanja, ali da gradski menadžment ima spremne nove projekte, prenosi Srna.

"Vlada Republike Srpske je u velikom investicionom ciklusu koji nije zaobišao Prnjavor. Danas je jedan privrednik ovdje rekao da sve što se radilo u Prnjavoru do izgradnje auto-puta, nakon izgradnje može da se množi sa tri. To nam govori o obavezi da cijelu Republiku Srpsku gradimo i jačamo", istakao je Minić.

Obilježavanju krsne slave Prnjavora prisustvuje i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Uz mnogobrojne vjernike prisutni su i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš i predsjednik Skupštine grada Dražen Mikić.

Nakon večernje molitve organizovana je preobraženjska litija.

Od decembra 2022. godine uloženo više od 59,1 milion KM

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je od decembra 2022. godine do danas, u Prnjavor po različitim osnovama uloženo više od 59,1 milion KM.

"I u narednom periodu nastavljamo da ulažemo u puteve, vodovod, sportsku infrastrukturu, privredu, poljoprivredu, škole i porodice", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

On je naveo da je samo u ovoj godini odobreno 4,6 miliona KM za kapitalne i infrastrukturne projekte, uključujući tri miliona KM za izgradnju sportske dvorane i 1,6 miliona KM za vodovodnu mrežu.

"Naša obaveza je da potencijal ovog mjesta pretvaramo u nova radna mjesta, investicije i bolje uslove za život", dodao je Minić.

On je građanima Prnjavora čestitao krsnu slavu grada, Preobraženje Gospodnje, ističući da je srećan što ovaj veliki praznik dočekuju u gradu koji svakim danom ekonomski i privredno raste.

"Prnjavor ima snagu da napreduje i razvija se, a republičke institucije će to nastaviti da podržavaju", poručio je Minić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Prnjavor

Komentari (0)

Više iz rubrike

Цвијановић: Развој Прњавора је успјех Републике Српске

Republika Srpska

Cvijanović: Razvoj Prnjavora je uspjeh Republike Srpske

2 h

0
stan

Republika Srpska

Srpska dobija preciznu evidenciju nekretnina

2 h

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас у Прњавору да компанија "ДИС Еуро стандард", која 95 одсто своје производње извози, заслужује подршку Владе Републике Српске, истичући значај њених инвестиција, запошљавања и аутоматизације производње.

Republika Srpska

Minić: "Dis Euro standard" zaslužuje podršku Vlade

4 h

0
Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов

Republika Srpska

Kalabuhov posjetio Rogaticu povodim sutrašnje Slave i dana opštine - Preobraženja Gospodnjeg

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

48

Sonja Belina pronađena mrtva

21

35

Pomirili se Karleuša i Tošić: Snimljeni zajedno u restoranu

21

27

Propao transfer Vanje Milinkovića Savića u Juventus

21

23

Muškarac nožem nasrnuo na maloljetnike u centru grada

21

09

UŽIVO: Bitno, 18.08.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima