Minić: U Prnjavoru se preobražaj osjeti na svakom koraku

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić čestitao je svim građanima Prnjavora krsnu slavu Preobraženje Gospodnje, ističući da se u ovom gradu preobražaj u pravom smislu te riječi osjeti na svakom koraku.
"Proveo sam cijeli dan u Prnjavoru, bio sam sa našim borcima, privrednicima i poljoprivrednicima i mogu reći da se osjeti preobražaj u svakom smislu te riječi", rekao je Minić novinarima nakon večernjeg bogosluženja u Hramu Svetog Geogrija kojim je počelo obilježavanje slave grada.
Minić je istakao da su u Prnjavoru riješena brojna infrastrukturna pitanja, ali da gradski menadžment ima spremne nove projekte, prenosi Srna.
"Vlada Republike Srpske je u velikom investicionom ciklusu koji nije zaobišao Prnjavor. Danas je jedan privrednik ovdje rekao da sve što se radilo u Prnjavoru do izgradnje auto-puta, nakon izgradnje može da se množi sa tri. To nam govori o obavezi da cijelu Republiku Srpsku gradimo i jačamo", istakao je Minić.
Obilježavanju krsne slave Prnjavora prisustvuje i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Uz mnogobrojne vjernike prisutni su i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš i predsjednik Skupštine grada Dražen Mikić.
Nakon večernje molitve organizovana je preobraženjska litija.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je od decembra 2022. godine do danas, u Prnjavor po različitim osnovama uloženo više od 59,1 milion KM.
"I u narednom periodu nastavljamo da ulažemo u puteve, vodovod, sportsku infrastrukturu, privredu, poljoprivredu, škole i porodice", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".
On je naveo da je samo u ovoj godini odobreno 4,6 miliona KM za kapitalne i infrastrukturne projekte, uključujući tri miliona KM za izgradnju sportske dvorane i 1,6 miliona KM za vodovodnu mrežu.
"Naša obaveza je da potencijal ovog mjesta pretvaramo u nova radna mjesta, investicije i bolje uslove za život", dodao je Minić.
On je građanima Prnjavora čestitao krsnu slavu grada, Preobraženje Gospodnje, ističući da je srećan što ovaj veliki praznik dočekuju u gradu koji svakim danom ekonomski i privredno raste.
"Prnjavor ima snagu da napreduje i razvija se, a republičke institucije će to nastaviti da podržavaju", poručio je Minić.
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