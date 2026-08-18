Minić: U Prnjavoru se preobražaj osjeti na svakom koraku

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić čestitao je svim građanima Prnjavora krsnu slavu Preobraženje Gospodnje, ističući da se u ovom gradu preobražaj u pravom smislu te riječi osjeti na svakom koraku.

"Proveo sam cijeli dan u Prnjavoru, bio sam sa našim borcima, privrednicima i poljoprivrednicima i mogu reći da se osjeti preobražaj u svakom smislu te riječi", rekao je Minić novinarima nakon večernjeg bogosluženja u Hramu Svetog Geogrija kojim je počelo obilježavanje slave grada.

Minić je istakao da su u Prnjavoru riješena brojna infrastrukturna pitanja, ali da gradski menadžment ima spremne nove projekte, prenosi Srna.

"Vlada Republike Srpske je u velikom investicionom ciklusu koji nije zaobišao Prnjavor. Danas je jedan privrednik ovdje rekao da sve što se radilo u Prnjavoru do izgradnje auto-puta, nakon izgradnje može da se množi sa tri. To nam govori o obavezi da cijelu Republiku Srpsku gradimo i jačamo", istakao je Minić.

Obilježavanju krsne slave Prnjavora prisustvuje i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Uz mnogobrojne vjernike prisutni su i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš i predsjednik Skupštine grada Dražen Mikić.

Nakon večernje molitve organizovana je preobraženjska litija.

Od decembra 2022. godine uloženo više od 59,1 milion KM

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je od decembra 2022. godine do danas, u Prnjavor po različitim osnovama uloženo više od 59,1 milion KM.

"I u narednom periodu nastavljamo da ulažemo u puteve, vodovod, sportsku infrastrukturu, privredu, poljoprivredu, škole i porodice", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

On je naveo da je samo u ovoj godini odobreno 4,6 miliona KM za kapitalne i infrastrukturne projekte, uključujući tri miliona KM za izgradnju sportske dvorane i 1,6 miliona KM za vodovodnu mrežu.

"Naša obaveza je da potencijal ovog mjesta pretvaramo u nova radna mjesta, investicije i bolje uslove za život", dodao je Minić.

On je građanima Prnjavora čestitao krsnu slavu grada, Preobraženje Gospodnje, ističući da je srećan što ovaj veliki praznik dočekuju u gradu koji svakim danom ekonomski i privredno raste.

"Prnjavor ima snagu da napreduje i razvija se, a republičke institucije će to nastaviti da podržavaju", poručio je Minić.