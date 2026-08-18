Cvijanović: Razvoj Prnjavora je uspjeh Republike Srpske

Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović poručila je danas u Prnjavoru da razvoj ove lokalne zajednice predstavlja uspjeh Republike Srpske, te da ovaj grad zajedno sa drugim lokalnim zajednicama ide u bolju i sigurniju budućnost.

Cvijanovićeva je istakla da su svi nivoi vlasti zajednički radili da bi Prnjavor bio na današnjem nivou, a to je grad koji raste i koji se razvija.

"To ne bi bilo moguće da nema izdašne podrške republičkih institucija", rekla je Cvijanovićeva novinarima i dodala da je ponosna na tu vezu, koja je davno uspostavljena, prenosi Srna.

Povodom obilježavanja krsne slave grada - Preobraženja Gospodnjeg, Cvijanovićeva je dodala da je ponosna na ono što radi uprava grada Prnjavora, koja vodi računa o svim stanovnicima, proširujući kapacitete vrtića, ali i realizujući infrastrukturne projekte u svim dijelovima grada.

Cvijanovićeva koja je prisustvovala večernjem bogosluženju u Hramu Svegog Geogrija i preobraženjskoj litiji, građanima je čestitala krsnu slavu, te izrazila zadovoljstvo jer se veliki broj građana okupio danas oko crkve, želeći da pokaže svoju vjeru i jedinstvo.