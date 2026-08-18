Logo

Cvijanović: Razvoj Prnjavora je uspjeh Republike Srpske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
18.08.2026 19:13

Komentari:

0
Цвијановић: Развој Прњавора је успјех Републике Српске
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović poručila je danas u Prnjavoru da razvoj ove lokalne zajednice predstavlja uspjeh Republike Srpske, te da ovaj grad zajedno sa drugim lokalnim zajednicama ide u bolju i sigurniju budućnost.

Cvijanovićeva je istakla da su svi nivoi vlasti zajednički radili da bi Prnjavor bio na današnjem nivou, a to je grad koji raste i koji se razvija.

"To ne bi bilo moguće da nema izdašne podrške republičkih institucija", rekla je Cvijanovićeva novinarima i dodala da je ponosna na tu vezu, koja je davno uspostavljena, prenosi Srna.

Povodom obilježavanja krsne slave grada - Preobraženja Gospodnjeg, Cvijanovićeva je dodala da je ponosna na ono što radi uprava grada Prnjavora, koja vodi računa o svim stanovnicima, proširujući kapacitete vrtića, ali i realizujući infrastrukturne projekte u svim dijelovima grada.

Cvijanovićeva koja je prisustvovala večernjem bogosluženju u Hramu Svegog Geogrija i preobraženjskoj litiji, građanima je čestitala krsnu slavu, te izrazila zadovoljstvo jer se veliki broj građana okupio danas oko crkve, želeći da pokaže svoju vjeru i jedinstvo.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Prnjavor

Komentari (0)

Više iz rubrike

stan

Republika Srpska

Srpska dobija preciznu evidenciju nekretnina

2 h

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас у Прњавору да компанија "ДИС Еуро стандард", која 95 одсто своје производње извози, заслужује подршку Владе Републике Српске, истичући значај њених инвестиција, запошљавања и аутоматизације производње.

Republika Srpska

Minić: "Dis Euro standard" zaslužuje podršku Vlade

4 h

0
Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов

Republika Srpska

Kalabuhov posjetio Rogaticu povodim sutrašnje Slave i dana opštine - Preobraženja Gospodnjeg

5 h

0
Минић у посјети газдинству Дејана Димића: Имање као примјер успјешне производње

Republika Srpska

Minić u posjeti gazdinstvu Dejana Simića: Imanje kao primjer uspješne proizvodnje

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

48

Sonja Belina pronađena mrtva

21

35

Pomirili se Karleuša i Tošić: Snimljeni zajedno u restoranu

21

27

Propao transfer Vanje Milinkovića Savića u Juventus

21

23

Muškarac nožem nasrnuo na maloljetnike u centru grada

21

09

UŽIVO: Bitno, 18.08.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima