Minić u posjeti gazdinstvu Dejana Simića: Imanje kao primjer uspješne proizvodnje

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas imanje poljoprivrednika Dejana Simića iz Grabik Ilove kod Prnjavora, koji se bavi proizvodnjom mlijeka, gdje je poručio da su mladi ljudi, koji su izgradili i unaprijedili porodične farme budućnost poljoprivrede Republike Srpske.

"Ovo je ogledni primjer kako mlad čovjek, koji je završio fakultet i nastavio s poljoprivrednom proizvodnjom koju je počeo njegov djed, pa otac, može da ostvari uspjeh. Ovo imanje je uznapredovalo u posljednje četiri godine, posebno nabavkom robota za mužu krava i druge mehanizacije. Doveli su farmu da nivoa da ostvaruju rentabilnu proizvodnju", rekao je Minić novinarima.

Minić je istakao da je samo ovom domaćinstvu u posljednje četiri godine na ime podsticaja isplaćeno 700.000 KM, što najbolje odslikava brigu Vlade Republike Srpske o poljoprivrednoj proizvodnji.

"Ovi mladi ljudi, sa troje djece, svojim radom obezbjeđuju hranu za stoku i ovu proizvodnju. Problem je manjak radne snage, ali zato ulažu u mehanizaciju. Tu smo da podržimo nabavku opreme, ali i da uvodimo interventne mjere, kao što smo i radili do sada kada smo preuzimali određene količine mlijeka od proizvođača", podsjetio je Minić.

Minić je rekao da je Vlada Republike Srpske tu da zajedno sa poljoprivrednicima uradi sve da oni budu održivi, da se razvijaju, da imaju podršku.

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"Vlada će i dalje reagovati u slučaju većih količina mlijeka koje predstavljaju višak na tržištu. Reagovali smo i do sada da napravimo bajpas na tržištu, stalno smo u materiji, jer ovakvi ljudi i porodice zaslužuju pažnju Vlade", istakao je Minić.

On je mladom poljoprivredniku čestitao na odluci da ostane na svom imanju i razvoje respektabilnu proizvodnju.

Poljoprivrednik Dejan Simić naveo je da trenutno imaju 140 grla, od čega oko 50 muznih krava, više od 20 bikova, te junice i telad.

"Trenutno u prosjeku dobijamo 1.400 litara mlijeka dnevno. Danas smo govorili o problemima. Početkom godine bio je smanjen otkup, padale su cijene, ali Vlada je reagovala, dobili smo povećanje premije i prevazišli to stanje", rekao je Simić.

On je dodao da su krajem prošle godine zahvaljujući podsticaju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nabavili robota za mužu, prenosi Srna.

"Riječ je o velikoj investiciji koju ne bi mogli obezbijediti bez podrške Vlade Srpske", dodao je Simić