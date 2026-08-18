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Amidžić: Nova potvrda koliki je međunarodni kredibilitet Srpske

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ATV redakcija
18.08.2026 11:41

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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић
Foto: ATV/Branko Jović

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da projekat "Unapređenje geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti – dodatno finansiranje" ukupne vrijednosti za Republiku Srpsku 35,2 miliona evra nova potvrda koliki je međunarodni kredibilitet Republike Srpske.

"Nedvosmisleno je pokazano da su otklonjene sve blokade koje su postojale prema nama i finansijski pritisci prema Republici Srpskoj", istakao je Amidžić.

On je naveo da međunarodne finansijske institucije, u ovom slučaju Međunarodna banka za obnovu i razvoj potvrdila kredibilitet Vlade Republike Srpske što dokazuje i ovaj projekat.

Amidžić je istakao da je riječ o kreditu sa grejs periodom od sedam godina i rokom otplate 32 godine.

"Kamatna stopa odgovara Euriboru, a kada uzmemo u obzir inflatorna kretanja i dužinu perioda na koji je potpisano, možemo reći, ne samo da je u pitanju beskamatni kredit, već da postoji i određeni dio granta kada se sve u konačnici preračuna", rekao je Amidžić novinarima u Banjaluci nakon što je sa ministrom finansija Srpske Zorom Vidović potpisao supsidijarni sporazum za ovaj projekat.

Laž da su sredstva iz plana rasta besplatna za Srpsku

Amidžić je istakao da je laž da su sredstva iz Plana rasta besplatna jer se jedan dio mora vratiti, a način kako će se trošiti određuje Evropska komisija.

"To su sredstva kojima oni nas zadužuju i kažu nam koje projekte moramo raditi", rekao je Amidžić novinarima u Banjaluci.

On je naveo da postoji procedura po kojoj su infrastrukturni projekti određeni od EU, umjesto da to čini Vlada Srpske.

On je dodao da takvi krediti nisu povoljni, a da je Republika Srpska danas priznata kod drugih međunarodnih finansijskih institucija kod mojih može dobiti i više sredstava od onih dostupnih Planom rasta.

Istakao je da način utroška svakog evra određuje Evropska komisija. "To je kao kada bih ja rekao šta je prioritet u vašoj kući, a nikada nisam bio u toj kući", kaže Amidžić.

Pojasnio je da je Plan rasta nešto što treba da se razloži na prave dijelove, te da on obuhvata sredstva od oko 970 miliona evra.

"Od toga, 700 miliona evra su krediti. U javnosti se pokušava objasniti da je Plan rasta blizu milijardu, o tome kako treba da se podijele narodu i da niko nema nikakvih obaveza. To je 700 miliona evra kredita, a 270 do 280 miliona su grantovi", istakao je Amidžić.

Dodao je da se taj grant dijeli između FBiH i Republike Srpske i da "laže svako ko kaže da su to neka besplatna sredstva za Srpsku".

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Tagovi :

Republika Srpska

Srđan Amidžić

finansije

Vlada Republike Srpske

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