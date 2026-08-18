Oglasila se Stanija o honoraru u Eliti

Pobjednica "Elite 9", Stanija Dobrojević, oglasila se na svom Instagram profilu gdje je otkrila da su joj isplatili cijeli honorar i da ju je produkcija rijalitija ispoštovala.

Inače, pričalo se da je starleta zaradila 400.000 evra.

Stanija Dobrojević trenutno uživa sa porodicom, a najavila je skori povratak poslovnim obavezama.

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"Imala sam cilj da uđem i pobijedim! I uspjela sam iako to niko nije mogao da mi garantuje. I da pošto me svi pitate, isplaćena sam, lijepo ispoštovana i dobila sam najljepši honorar u istoriji rijalitija. Poslije odmora vraćam se poslu, emisijama, otvaranju Elite 10, kampanjama i još mnogim novim stvarima... Vidim da nekima već mnogo nedostajem. Falim je l' da? A moja podrška? Oni su najsrećniji da me gledaju baš ovdje gdje jesam sa svojom porodicom u svom miru uz more sunce i najljepši island slou lajf. Sve je baš kako treba da bude", napisala je Stanija.

Evo koliki je bio Stanijin honorar

Podsjetimo, Stanija Dobrojević je odnijela pobjedu u Zadruzi 9 Eliti i osvojila 100.000 evra, a Asmin je iznio tvrdnje da je njen honorar u rijalitiju bio 400.000 evra.

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Tokom žestokog suočavanja, on je iznio tvrdnje da ni Stanija, ali ni njena suparnica Aneli Ahmić (koja je na kraju osvojila drugo mjesto u superfinalu), ne zaslužuju pobjedu jer su u rijaliti ušle isključivo preko njegove grbače.

"Ja sam pokazao da su Aneli i Stanija iste. Obje su ušle na moj račun! I onda pričaju kako treba da pobjede. Aneli priča kako treba da pobijedi, a zarađivala je tri godine na osnovu mene, dok je Stanija uzela nevjerovatnih 400.000 evra i kao ona treba da pobijedi", poručio je Asmin bez dlake na jeziku, optužujući ih da "glume dvije žrtve", prenosi "Telegraf".