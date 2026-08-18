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Ovog Srbina je voljela Vedrana Rudan

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 11:01

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Овог Србина је вољела Ведрана Рудан

Drugi suprug književnice Vedrane Rudan bio je osam godina mlađi advokat Ljubiša Drageljević, Srbin, sa kojim je živjela u Rijeci.

Vedrana Rudan preminula je u 77. godini, nakon dvogodišnje borbe sa teškim oblikom raka žučnih kanala.

Nakon okončanja prvog braka, njen život krenuo je u drugom pravcu. Njen drugi suprug bio je osam godina mlađi advokat Ljubiša Drageljević.

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Za razliku od prvog braka, koji je Rudan opisivala kroz teška iskustva i nasilje, odnos sa drugim suprugom predstavljan je kao stabilan i skladan.

U njega se zaljubila 1991. godine i zbog toga izgubila posao

"Sjećam se jedne fantastične promocije u Varšavi, izašlo je 'Uho, grlo, nož' i sve ono što sam pisala je istina, a oni su mislili da se ja šalim. Ja sam u toj knjizi opisala kako sam ja '91, početak rata, između vas zločinaca i mene žrtve iz nehata sam se zaljubila u jednog čovjeka, kunem se Bogom u koga ne vjerujem, pojma nisam imala da je Srbin. On se zvao Ljubiša, ja nisam znala da je on Srbin, ali moj šef jeste, i da radi u Rijeci", pričala je u Beogradu.

Vedrana je tada uhvaćena u aferi, a šef ju je natjerao da ispriča kolegama zbog čega je napustila muža Hrvata zbog Srbina.

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"I ja to pričam u Poljskoj i šef je tražio od mene da ja pred svima kažem zašto sam ja u teškim trenucima za Hrvatsku odlučila da napustim Hrvata, koji usput rečeno nije bio Hrvat nego Slovenac, ali ovaj (šef) to nije znao, i zašto sam se upustila u bludne radnje sa Srbinom. Mislila sam da je čovjek lud, ali vidim da sve kolege gledaju u mene i očekuju da dam odgovor. I sad kud ću, šta ću, moj muž Hrvat (nisam išla u detalje da je Slovenac) ima ovakvog, moj ljubavnik Srbin ima ovakvog, kad naletim na nekog ustašu koji ima ovakvog, odo ja za ustašom. Svi me gledaju, niko se ne smije, i jedan novinar veli: 'Mogu li Vas nešto pitati, čiji k**** je veći?', a ja odgovaram: 'Nisu me svi Srbi ka*ali, nisu ni svi Hrvati', a on kaže: 'Znači nemate odgovor?', a ja govorim: 'Pa za sad, ne znam'. A ni sad ne znam, pošto sam gost ovdje (u Srbiji, prim.aut.), a gost mora biti dobar. Ja navijam za srpske", ispričala je književnica svojevremeno.

(Informer)

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Vedrana Rudan

Preminula Vedrana Rudan

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