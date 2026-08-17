Ovo je razlog zbog kojeg se Kličkova bivša odrekla starateljstva nad kćerkom

Dok svijet potresa vijest o smrti Hejden Penetijer, mnogi se prisjećaju njenog burnog životnog puta, ali i velike ljubavne priče s bokserskim prvakom Vladimirom Kličkom, veze koja je zbog njihove nevjerovatne razlike u visini, brojnih raskida i pomirenja godinama privlačila pažnju javnosti.

Svijet je u šoku nakon što je objavljeno da je Hejden Penetijer preminula u 36. godini. Tragičnu vijest potvrdila je njena porodica, a uzrok smrti zasad nije objavljen.

Glumica koju su milioni zavoljeli kao Kler Benet u seriji „Heroji“ i Džulijet Barns u „Nešvilu“ iza sebe je ostavila 11-godišnju kćerku Kaju, koju je dobila s bivšim vjerenikom, legendarnim ukrajinskim bokserom Vladimirom Kličkom.

Njihova ljubavna priča godinama je intrigirala javnost. Na prvi pogled djelovali su kao jedan od najneobičnijih slavnih parova – sitna holivudska glumica visoka oko 157 centimetara i bokserski prvak visok gotovo dva metra. Međutim, iza fotografija na crvenim tepisima i velike razlike u visini skrivala se veza koja je, s raskidima, obilježila gotovo deceniju njihovih života.

Hejden i Vladimir upoznali su se 2009. godine na predstavljanju knjige. Ona je tada već bila jedna od najprepoznatljivijih mladih televizijskih zvijezda zahvaljujući seriji „Heroji“, dok je Kličko bio jedan od najdominantnijih teškaša svoje generacije.

Dolazili su iz potpuno različitih svjetova. Hejden je odrasla pred kamerama i praktično čitav život provela u američkoj industriji zabave. Vladimir je odrastao u Ukrajini, izgradio sportsku karijeru obilježenu disciplinom i godinama dominirao svjetskim boksom.

Ipak, privlačnost je bila očigledna. Vezu su započeli 2009. godine, a Hejden se ubrzo mogla vidjeti uz bokserski ring kako navija za Klička tokom njegovih mečeva.

Njihova ogromna razlika u visini postala je gotovo zaštitni znak para. Na zajedničkim fotografijama Hejden bi Vladimiru jedva dosezala do ramena, zbog čega su često privlačili fotografe gdje god bi se pojavili. No upravo su njihove razlike bile dio šarma njihove veze.

Nakon otprilike dvije godine ljubavi, 2011. su odlučili da krenu različitim putevima. U javnosti nije bilo velikog skandala ni dramatičnih optužbi.

Činilo se da je njihovoj ljubavi jednostavno došao kraj, ali nije. Prošle su gotovo dvije godine, a Hejden i Vladimir ponovo su pronašli put jedno do drugog. Početkom 2013. počeli su ponovo da se pojavljuju zajedno, a ubrzo je postalo jasno da pomirenje nije bilo samo kratkotrajni pokušaj.

Nakon pomirenja 2013. stigla je vijest o vjeridbi. Hejden je u oktobru iste godine javno potvrdila da će se udati za Klička.

Njihova veza tada više nije bila samo holivudska romansa. Hejden se približila i Vladimiru i njegovoj domovini. Krajem 2013. zajedno su posjetili proteste na kijevskom Majdanu, gdje je važnu političku ulogu imao Vladimirov brat Vitalij Kličko. Hejden se tamo pojavila uz svog vjerenika i obratila okupljenima.

A onda je 2014. stigla vijest koja im je potpuno promijenila život. Kćerka Kaja Evdokija Kličko rođena je 9. decembra 2014. godine. Međutim, Hejden je nakon porođaja prolazila kroz izuzetno težak period.

Otvoreno je govorila o postporođajnoj depresiji, a 2015. potražila je stručnu pomoć i otišla na liječenje. Poslije je javno govorila i o dugogodišnjoj borbi s alkoholom, zavisnošću, depresijom i anksioznošću.

I upravo će te borbe imati veliki uticaj na njen privatni život i odnos s Kličkom.

Godine 2018, nakon gotovo decenije tokom koje su raskidali, mirili se, vjerili i postali roditelji, Hejden i Vladimir definitivno su raskinuli vjeridbu. Ipak, njihov raskid nije prerastao u javni rat.

Naprotiv, Hejden je kasnije govorila da su ostali u dobrim odnosima i da među njima i dalje postoje međusobno poštovanje i prijateljstvo.

„Još uvijek poštujemo jedno drugo i još uvijek imamo to prijateljstvo“, govorila je 2019. opisujući njihov odnos nakon raskida.

Nakon raskida Kaja je nastavila da živi s ocem u Evropi. Godinama su se u medijima pojavljivale tvrdnje da se Hejden jednostavno odrekla starateljstva nad kćerkom, ali ona je takvu interpretaciju odlučno odbacivala.

Kasnije je objasnila da se u tom periodu nalazila u teškom ciklusu depresije, anksioznosti, alkoholizma i zloupotrebe supstanci. Smatrala je da je za njeno dijete sigurnije i stabilnije da živi s ocem dok ona pokušava da se oporavi.

Ta odluka nije značila da je prestala da bude dio Kajinog života. Hejden i Vladimir nastavili su da zajednički brinu o djevojčici, premda su živjeli na različitim kontinentima, a glumica je održavala kontakt s kćerkom i posjećivala je.

U jednom od svojih posljednjih intervjua ponovo se vratila upravo na temu majčinstva i bolne odluke da Kaja primarno živi s Vladimirom. Govorila je o tome koliko joj je cijelo iskustvo bilo teško, ali i koliko ju je promijenilo.

Danas, nakon iznenadne vijesti o Hejdeninoj smrti u 36. godini, njihova nekadašnja ljubavna priča dobija posebno tužan epilog.

(Kurir)