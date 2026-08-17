Voditeljka Jovana Jeremić nedavno se podvrgla operaciji uvećanja grudi, a sada je pokazala i kako one izgledaju.

Jeremićeva je otkrila da su joj skinuti zavoji, ali i dalje nosi steznik, a potom pratiocima poslala brutalnu poruku.

Ekonomija Bonusi, regresi: Lidl traži radnike u 20 bh. gradova

"Povratak sebi. Ne moraš nikom objašnjavati ono što jesi. Dovoljno je da prestaneš bježati od sebe. Da se nikad nikom ne smanjuješ da ne bi bila previše. Kome si previše, nije tvoje", napisala je voditeljka.

Jovana Jeremić pokazala silikone

Ugradila 425 kubika u grudi

Voditeljka Jovana Jeremić podvrgla se operaciji grudi, a već prvo jutro nakon zahvata odlučila je da se obrati javnosti i podeli sve detalje o svom trenutnom stanju.

BiH Hakerski napad na Službu za poslove sa strancima BiH: Kradu korisničke podatke, pokrenuta istraga

"Sve je dobro proteklo, najgore je kad se probudiš. Nisam mogla da dišem, bio mi je kratak dah, a poslije sve popušta. Ja sam najaktivnija na odjeljenju, druge žene leže. Ja sama ustajem, šetam... Sljedeći put kad neko kaže da je lako, odmah da demantujem da nije lako imati silikone", rekla je Jovana Jeremić, a onda otkrila kako provodi vrijeme dok se oporavlja:

"Čitam, ponela sam molitvenik, molim se Bogu, čitam 'Povratak sebi'. To je o djevojčici koja se vraća sebi i načinu. Kombinujem mudre misli sa duhovnom literaturom", rekla je ona, prenosi "Mondo".