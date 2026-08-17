Pjevaju je sve generacije: Saša Popović napisao jednu od najljepših pjesama Ane Bekute

Pjesma "Brojanica" koju izvodi Ana Bekuta nezaobilazna je na repertoaru svakog slavlja, a kompozitor ovog hita je ni manje ni više nego Saša Popović.

On je napisao predivnu melodiju na tekst Saše Miloševića, dok je aranžman pjesme uradio Dorijan Šetina.

Voditeljka Vesna Milanović podsjetila je u emisiji "Zvezde Granda Specijal" da je upravo Saša Popović autor muzike za ovu sjajnu pjesmu koju dugi niz godina pjevaju sve generacije.

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"Još jedna od njegovih kompozicija koja je kasnije postala veliki hit i dan danas se smatra jednom od najljepših pjesama Ane Bekute jeste 'Brojanica' – rekla je Vesna, a u emisiji je prikazan i premijerni nastup Ane Bekute iz 'Grand šoua' u kojem je pjevačica otpjevala upravo ovu pjesmu, piše Grand.

Pjesma "Brojanica" nalazi se na istoimenom albumu Ane Bekute koji je objavljen 2005. godine u izdanju "Grand produkcije".