Logo

Pjevaju je sve generacije: Saša Popović napisao jednu od najljepših pjesama Ane Bekute

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 09:25

Komentari:

0
Саша Поповић
Foto: Youtube/K1 Televizija

Pjesma "Brojanica" koju izvodi Ana Bekuta nezaobilazna je na repertoaru svakog slavlja, a kompozitor ovog hita je ni manje ni više nego Saša Popović.

On je napisao predivnu melodiju na tekst Saše Miloševića, dok je aranžman pjesme uradio Dorijan Šetina.

Voditeljka Vesna Milanović podsjetila je u emisiji "Zvezde Granda Specijal" da je upravo Saša Popović autor muzike za ovu sjajnu pjesmu koju dugi niz godina pjevaju sve generacije.

Гаће-доњи веш

Savjeti

Gola istina: Koliko često trebamo da mijenjamo donji veš?

"Još jedna od njegovih kompozicija koja je kasnije postala veliki hit i dan danas se smatra jednom od najljepših pjesama Ane Bekute jeste 'Brojanica' – rekla je Vesna, a u emisiji je prikazan i premijerni nastup Ane Bekute iz 'Grand šoua' u kojem je pjevačica otpjevala upravo ovu pjesmu, piše Grand.

Pjesma "Brojanica" nalazi se na istoimenom albumu Ane Bekute koji je objavljen 2005. godine u izdanju "Grand produkcije".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saša Popović

Ana Bekuta

pjesma

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пјевачица Наташа Беквалац

Scena

Nataša Bekvalac priznala da ima neobičnu fobiju: ''Strah je sve jači''

6 h

0
Осман и Кристина Карић

Scena

Nezamisliva tuga u porodici Karić, tragedija sve potresla

18 h

0
Пјевач Митар Мирић у црвеном одијелу гостује у емисији.

Scena

Nakon viralnog snimka sa svadbe Mitar Mirić skočio na top listi: Stari hit prestigao poznate repere

1 d

0
Ђани

Scena

Đani mijenja svoj izgled: Na estetsku operaciju će potrošiti 10.000 evra

2 d

0

  • Najnovije

15

16

Uznemirujući snimak nakon pucnjave u Španiji! Izrešetane trudna sestra i tašta vođe klana "Baba"

15

13

Novi pristup u liječenju Alchajmerove bolesti: Poboljšanja vidljiva poslije tri mjeseca

15

10

Gori u vikend-naselju u Amajlijama

15

04

Umrla velika ljubav Vladimira Klička i majka njegovog djeteta: Poznata holivudska glumica preminula u 36. godini

14

56

Lopovi iz Srbije po crnogorskim plažama krali šta su stigli

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima