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Nakon viralnog snimka sa svadbe Mitar Mirić skočio na top listi: Stari hit prestigao poznate repere

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 17:14

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Пјевач Митар Мирић у црвеном одијелу гостује у емисији.
Foto: YouTube/Screenshot/AmiG Show

Legendarni pjevač Mitar Mirić, čije pjesme već decenijama dokazano ne poznaju generacijske granice, našao se na rang-listi najčitanijih tekstova na kojoj je zauzeo visoko drugo mjesto.

Posebno je zanimljivo i iznenađujuće što se na ovoj listi Mitar Mirić našao daleko ispred repera Relje Popovića i Mihajla Veruovića Vojaža, koji trenutno važe za jedne od najpopularnijih i najtraženijih izvođača na regionalnoj rep sceni.

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Ovakav rezultat jasno pokazuje da interesovanje za Mitrove pjesme ne jenjava, čak ni u vremenu kada mlađe generacije uglavnom biraju potpuno drugačije muzičke pravce.

Snimak sa svadbe zaludio region

Ovoliko interesovanje za tekst numere “Dotakni me” je autentičan video-snimak sa jedne svadbe, koji je doslovno oduševio čitav region.

Nevjerovatna energija, opušteni momci i originalna atmosfera sa ovog veselja privukli su ogromnu pažnju javnosti na društvenim mrežama. Snimak je brzinom svjetlosti postao opšti hit, a pratioci su u komentarima oduševljeno pisali da ni čuveni režiser Emir Kusturica ne bi mogao bolje da osmisli i režira ovakve scene.

Nevjerovatna energija, opušteni momci i originalna atmosfera sa ovog veselja privukli su ogromnu pažnju javnosti na društvenim mrežama.

Snimak je brzinom svjetlosti postao opšti hit, a pratioci su u komentarima oduševljeno pisali da ni čuveni režiser Emir Kusturica ne bi mogao bolje da osmisli i režira ovakve scene.

(Blic)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Mitar Mirić

Pjevač

estrada

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