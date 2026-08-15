Nakon viralnog snimka sa svadbe Mitar Mirić skočio na top listi: Stari hit prestigao poznate repere

Legendarni pjevač Mitar Mirić, čije pjesme već decenijama dokazano ne poznaju generacijske granice, našao se na rang-listi najčitanijih tekstova na kojoj je zauzeo visoko drugo mjesto.

Posebno je zanimljivo i iznenađujuće što se na ovoj listi Mitar Mirić našao daleko ispred repera Relje Popovića i Mihajla Veruovića Vojaža, koji trenutno važe za jedne od najpopularnijih i najtraženijih izvođača na regionalnoj rep sceni.

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Ovakav rezultat jasno pokazuje da interesovanje za Mitrove pjesme ne jenjava, čak ni u vremenu kada mlađe generacije uglavnom biraju potpuno drugačije muzičke pravce.

Snimak sa svadbe zaludio region

Ovoliko interesovanje za tekst numere “Dotakni me” je autentičan video-snimak sa jedne svadbe, koji je doslovno oduševio čitav region.

Nevjerovatna energija, opušteni momci i originalna atmosfera sa ovog veselja privukli su ogromnu pažnju javnosti na društvenim mrežama. Snimak je brzinom svjetlosti postao opšti hit, a pratioci su u komentarima oduševljeno pisali da ni čuveni režiser Emir Kusturica ne bi mogao bolje da osmisli i režira ovakve scene.

Nevjerovatna energija, opušteni momci i originalna atmosfera sa ovog veselja privukli su ogromnu pažnju javnosti na društvenim mrežama.

Snimak je brzinom svjetlosti postao opšti hit, a pratioci su u komentarima oduševljeno pisali da ni čuveni režiser Emir Kusturica ne bi mogao bolje da osmisli i režira ovakve scene.

(Blic)