Košarac: CIK nije briga za izbornu volju građana

Autor:ATV redakcija
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Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je da Centralnu izbornu komisiju (CIK) BiH kao i njihove mentore nije briga za istinitu izbornu volju građana.
Oni, kako je naveo, vode interesnu i kontaminiranu politiku kako uticati na izbornu volju građana i kako modelirati izbornu volju, a sve pod lažnim narativom borbe za izborni integritet.
"Ko su, šta su i šta su sve spremni uraditi najbolje se ogleda u nezakonitom i neustavnom izboru delegata iz kinder jajeta!", napisao je Košarac na društvenoj mreži "Iks".
➡️ CIK BiH kao i njihove mentore nije briga za istinitu izbornu volju građana. — Staša Košarac (@StasaKosarac) August 15, 2026
➡️ Oni vode interesnu i kontaminiranu politiku kako uticati na izbornu volju građana i kako modelirati izbornu volju, a sve pod lažnim narativom borbe za izborni integritet.
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