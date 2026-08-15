Košarac: CIK nije briga za izbornu volju građana

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je da Centralnu izbornu komisiju (CIK) BiH kao i njihove mentore nije briga za istinitu izbornu volju građana.

Oni, kako je naveo, vode interesnu i kontaminiranu politiku kako uticati na izbornu volju građana i kako modelirati izbornu volju, a sve pod lažnim narativom borbe za izborni integritet.

"Ko su, šta su i šta su sve spremni uraditi najbolje se ogleda u nezakonitom i neustavnom izboru delegata iz kinder jajeta!", napisao je Košarac na društvenoj mreži "Iks".