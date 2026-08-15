Motociklista (18) se trkao sa bratom, pa sletio sa puta: Zadobio povrede opasne po život

Autor:ATV redakcija
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Mladi motociklista teško je povrijeđen jutros na nasipu između Borče i Koteža nakon što je navodno sletio sa puta dok se trkao sa svojim bratom.
Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 7 časova. Prema nezvaničnim informacijama, mladić star svega 18 godina, sjeo je na motocikl i krenuo sa bratom da se trka na nasipu na potezu od Borče ka Kotežu.
U jednom trenutku je, kako se sumnja, izgubio kontrolu nad dvotočkašem i pao, piše Telegraf.rs.
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Hitna pomoć i nadležne službe brzo su reagovale, a povrijeđeni mladić prevezen je u bolnicu gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede opasne po život.
Okolnosti nesreće još se utvrđuju, a istraga bi trebalo da pokaže kako je došlo do pada i da li su brzina i međusobno takmičenje dvojice motociklista imali ključnu ulogu u nesreći.
Ljekari se trenutno bore za život teško povrokeđenog mladića.
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