Motociklista (18) se trkao sa bratom, pa sletio sa puta: Zadobio povrede opasne po život

Mladi motociklista teško je povrijeđen jutros na nasipu između Borče i Koteža nakon što je navodno sletio sa puta dok se trkao sa svojim bratom.

Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 7 časova. Prema nezvaničnim informacijama, mladić star svega 18 godina, sjeo je na motocikl i krenuo sa bratom da se trka na nasipu na potezu od Borče ka Kotežu.

U jednom trenutku je, kako se sumnja, izgubio kontrolu nad dvotočkašem i pao, piše Telegraf.rs.

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Hitna pomoć i nadležne službe brzo su reagovale, a povrijeđeni mladić prevezen je u bolnicu gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede opasne po život.

Okolnosti nesreće još se utvrđuju, a istraga bi trebalo da pokaže kako je došlo do pada i da li su brzina i međusobno takmičenje dvojice motociklista imali ključnu ulogu u nesreći.

Ljekari se trenutno bore za život teško povrokeđenog mladića.