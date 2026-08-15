Dječak (13) zadobio povrede opasne po život prilikom pada sa konja

Autor:ATV redakcija
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Dječak (13) teško je povrijeđen na Otvorenom prvenstvu Srbije u preponskom jahanju u Kovilovu.
Prema saznanjima Telegrafa, dječak je zadobio teške tjelesne povrede u vidu povreda glave, uprkos tome što je nosio svu zaštitnu opremu.
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Nakon pada, dete je ostalo bez svijiesti.
Dječak je hitno prevezen u Urgentni centar, gdje mu se ljekari bore za život.
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