Dječak (13) zadobio povrede opasne po život prilikom pada sa konja

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Foto: Unsplash

Dječak (13) teško je povrijeđen na Otvorenom prvenstvu Srbije u preponskom jahanju u Kovilovu.

Prema saznanjima Telegrafa, dječak je zadobio teške tjelesne povrede u vidu povreda glave, uprkos tome što je nosio svu zaštitnu opremu. Društvo Oglasili se iz Službe hitne medicinske pomoći Banjaluka: Ovo su najčešće intervencije ljeti Nakon pada, dete je ostalo bez svijiesti. Dječak je hitno prevezen u Urgentni centar, gdje mu se ljekari bore za život.

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