Logo

Dječak (13) zadobio povrede opasne po život prilikom pada sa konja

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 14:49

Komentari:

0
Дјечак (13) задобио повреде опасне по живот приликом пада са коња
Foto: Unsplash

Dječak (13) teško je povrijeđen na Otvorenom prvenstvu Srbije u preponskom jahanju u Kovilovu.

Prema saznanjima Telegrafa, dječak je zadobio teške tjelesne povrede u vidu povreda glave, uprkos tome što je nosio svu zaštitnu opremu.

Хитна помоћ

Društvo

Oglasili se iz Službe hitne medicinske pomoći Banjaluka: Ovo su najčešće intervencije ljeti

Nakon pada, dete je ostalo bez svijiesti.

Dječak je hitno prevezen u Urgentni centar, gdje mu se ljekari bore za život.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

povrijeđeno dijete

Konji

Srbija

Komentari (0)

Pročitajte više

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Savjeti

Sveštenik savjetuje vjernike: Šta uraditi ako se omrsite tokom Gospojinskog posta?

16 h

0
trudnica trudnoća majka porodilja

Srbija

Trudnu suprugu izbo nožem, pa pobjegao: Policija traga za napadačem

16 h

0
Драгана Антешевић

Region

Potvrđene najgore slutnje: Dragana iz BiH koja je nestala u požaru kod Omiša pronađena mrtva

16 h

0
Канадер гашење пожара Француска 14.7.2026.

Region

Požar iz BiH se proširio u Hrvatsku, u gašenje uključeni vojska i kanaderi

17 h

0

Više iz rubrike

trudnica trudnoća majka porodilja

Srbija

Trudnu suprugu izbo nožem, pa pobjegao: Policija traga za napadačem

16 h

0
Струја

Srbija

Muškarac doživio strujni udar, pa pao sa tri metra visine: Ljekari mu se bore za život

17 h

0
Откључавање телефона помоћу лица на андроиду

Srbija

Jedan klik i kriminalci su u telefonu: MUP izdao hitno upozorenje građanima

20 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Muškarac pronađen sav krvav, policiji nije rekao ni riječ

22 h

0

  • Najnovije

22

36

Ogorčenje Banjalučana raste: Ako ne dođe voda danas, pakujem djecu...

22

21

Povrijeđen bračni par u teškoj nesreći

22

15

Pakleno: Ovo je danas bio najtopliji grad u BiH

21

57

Student kopao septičku i našao zlato vrijedno milione - VIDEO

21

48

Drama u Sinsinatiju: Novak Đoković povraćao usred meča

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima