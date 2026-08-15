Muškarac pronađen sav krvav, policiji nije rekao ni riječ

Muškarac (35) izboden je tokom noći na Novom Beogradu, a policija ga je zatekla u garaži u Ulici dr Ivana Ribara.

Ipak, sumnja se da to nije mjesto na kom je napadnut, saznaje Telegraf.rs.

Muškarac je zadobio brojne povrede od noža. Izboden je u vrat, grudi i lijevu ruku, a posječeno mu je i uvo i glava. Ipak, sumnja se da garaža nije mjesto na kom je napadnut, s obzirom na to da, uprkos brojnim povredama, nigdje nema tragova krvi.

On je, prema saznanjima Telegrafa, odbio saradnju sa policijom, te okolnosti napada i identitet napadača nisu poznati.

Povrijeđeni muškarac je zbrinut od strane ekipe Hitne pomoći i prevezen je u Urgentni centar na dalje zbrinjavanje.