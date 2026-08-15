Muškarac pronađen sav krvav, policiji nije rekao ni riječ

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Muškarac (35) izboden je tokom noći na Novom Beogradu, a policija ga je zatekla u garaži u Ulici dr Ivana Ribara.
Ipak, sumnja se da to nije mjesto na kom je napadnut, saznaje Telegraf.rs.
Muškarac je zadobio brojne povrede od noža. Izboden je u vrat, grudi i lijevu ruku, a posječeno mu je i uvo i glava. Ipak, sumnja se da garaža nije mjesto na kom je napadnut, s obzirom na to da, uprkos brojnim povredama, nigdje nema tragova krvi.
On je, prema saznanjima Telegrafa, odbio saradnju sa policijom, te okolnosti napada i identitet napadača nisu poznati.
Povrijeđeni muškarac je zbrinut od strane ekipe Hitne pomoći i prevezen je u Urgentni centar na dalje zbrinjavanje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
16 h0
Srbija
19 h0
Srbija
19 h0
Srbija
20 h0
Najnovije
14
49
14
35
14
26
14
23
14
05
Trenutno na programu