Drama iznad Amerike zbog jedne greške: Izbjegnut sudar aviona

Dva putnička aviona kompanije "American Airlines" zamalo su se sudarila iznad Finiksa jer su zbog greške dispečera imala isti pozivni znak, ali je kontrolor leta brzom reakcijom spriječio katastrofu.

Osnovana drama na nebu američke savezne države Arizone rasvijetljena je nakon što je objavljen audio-snimak komunikacije sa kontrolom leta. Oba aviona nosila su oznaku "American 2482" jedan je upravo slijetao iz Čikaga, dok je drugi poletao iz Finiksa.

Kontrolor sa četvrt vijeka iskustva primijetio je neobičnu situaciju i odmah reagovao. Letelice je počeo da oslovljava kao "dolazni" i "odlazni" "American 2482". Izdejstvovao je bezbjedno vertikalno razdvajanje čak i kada su im se putanje ukrstile, a pilotu u odlasku naredio je da ograniči visinu penjanja.

Zbog čega je došlo do dupliranja broja

Let 2482 redovno saobraća između Čikaga i Finiksa i isti avion obično obavlja oba segmenta. Međutim, pošto je let iz Čikaga kasnio zbog lošeg vremena, avio-kompanija je angažovala drugu letelicu u Finiksu koja je poletjela po rasporedu. Tako su se oba aviona nakratko našla u istom vazdušnom prostoru sa identičnim pozivnim znakom.

Incident će istražiti avio-kompanija i Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA), dok stručnjaci ističu da je sreća što je sistem zaštitnih mehanizama odreagovao na vrijeme, prenosi Tanjug.