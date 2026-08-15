Logo

Drama iznad Amerike zbog jedne greške: Izbjegnut sudar aviona

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 08:59

Komentari:

0
Прозор авиона крило авиона
Foto: Pexel/ Brady Knoll

Dva putnička aviona kompanije "American Airlines" zamalo su se sudarila iznad Finiksa jer su zbog greške dispečera imala isti pozivni znak, ali je kontrolor leta brzom reakcijom spriječio katastrofu.

Osnovana drama na nebu američke savezne države Arizone rasvijetljena je nakon što je objavljen audio-snimak komunikacije sa kontrolom leta. Oba aviona nosila su oznaku "American 2482" jedan je upravo slijetao iz Čikaga, dok je drugi poletao iz Finiksa.

Kontrolor sa četvrt vijeka iskustva primijetio je neobičnu situaciju i odmah reagovao. Letelice je počeo da oslovljava kao "dolazni" i "odlazni" "American 2482". Izdejstvovao je bezbjedno vertikalno razdvajanje čak i kada su im se putanje ukrstile, a pilotu u odlasku naredio je da ograniči visinu penjanja.

Zbog čega je došlo do dupliranja broja

Let 2482 redovno saobraća između Čikaga i Finiksa i isti avion obično obavlja oba segmenta. Međutim, pošto je let iz Čikaga kasnio zbog lošeg vremena, avio-kompanija je angažovala drugu letelicu u Finiksu koja je poletjela po rasporedu. Tako su se oba aviona nakratko našla u istom vazdušnom prostoru sa identičnim pozivnim znakom.

Incident će istražiti avio-kompanija i Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA), dok stručnjaci ističu da je sreća što je sistem zaštitnih mehanizama odreagovao na vrijeme, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

avion

sudar

Greška

letovi

Komentari (0)

Pročitajte više

Бањалука пензионери врућина Достигнуте максималне температуре

Društvo

Stiže novi tropski talas: Živa skače do 38 stepeni

5 h

0
Види се да је зграда оштећена након земљотреса у Источном Мангарају, провинција Источна Нуса Тенгара, Индонезија, у суботу, 15. августа 2026.

Svijet

Razoran zemljotres odnio 20 života, stigao i cunami

6 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Muškarac pronađen sav krvav, policiji nije rekao ni riječ

6 h

0
Српска православна црква

Društvo

Danas je Prenos moštiju Svetog Stefana: Ova pojava otkriva kakva nas godina čeka

6 h

0

Više iz rubrike

Види се да је зграда оштећена након земљотреса у Источном Мангарају, провинција Источна Нуса Тенгара, Индонезија, у суботу, 15. августа 2026.

Svijet

Razoran zemljotres odnio 20 života, stigao i cunami

6 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори на сахрани сенатора Линдзија Грејема у Националној катедрали у Вашингтону, у уторак, 28. јула 2026. године.

Svijet

Tramp: Ormuski moreuz će uskoro biti američka teritorija

16 h

5
Пронашли благо од 9 милиона евра: Радници угледали златнике током рушења зграде

Svijet

Pronašli blago od 9 miliona evra: Radnici ugledali zlatnike tokom rušenja zgrade

17 h

0
Пожар у Мидлендсу

Svijet

Pravili roštilj pa zapalili ulicu milionera

20 h

0

  • Najnovije

14

50

Stevandić: Spomenko Gostić je zavjet čiste duše Srpske

14

49

Dječak (13) zadobio povrede opasne po život prilikom pada sa konja

14

35

Oglasili se iz Službe hitne medicinske pomoći Banjaluka: Ovo su najčešće intervencije ljeti

14

26

Novi formati u našem programu od ponedjeljka

14

23

Sveštenik savjetuje vjernike: Šta uraditi ako se omrsite tokom Gospojinskog posta?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima