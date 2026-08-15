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Razoran zemljotres odnio 20 života, stigao i cunami

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 08:45

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Види се да је зграда оштећена након земљотреса у Источном Мангарају, провинција Источна Нуса Тенгара, Индонезија, у суботу, 15. августа 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Kurniavan

Najmanje 20 ljudi poginulo je u zemljotresu magnitude 7,7 stepeni Rihterove skale i desetinama naknadnih potresa koji su pogodili istočni dio Indonezije, saopštila je spasilačka služba.

Talasi cunamija manji od jednog metra zabilježeni su u nekoliko oblasti jugoistočne Azije nakon jutrošnjeg zemljotresa. Upozorenje na cunami ukinuto je oko tri sata nakon potresa.

Spasioci su u okolini lučkog grada Maumere pronašli 20 mrtvih, šest povrijeđenih i dvoje zarobljenih ljudi ispod ruševina, rekli su zvaničnici.

Maumere je glavni grad na ostrvu Flores, u istočnom dijelu ogromnog indonezijskog arhipelaga.

Spasioci tek treba da stignu do Nagekea, regije koja je najbliža epicentru i u kojoj su oštećeni sistemi za komunikaciju, a putevi blokirani odronima. Jedan tim pokušava da stigne trajektom.

Nacionalna agencija za ublažavanje katastrofa BNPBO saopštila je da je 2.000 stanovnika u Nagekeu evakuisano, a šteta je prijavljena na mnogim kućama, skladištima i državnim objektima, piše Srna.

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Tagovi :

Indonezija

Zemljotres

cunami

stradali u zemljotresu

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