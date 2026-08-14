Pravili roštilj pa zapalili ulicu milionera

Šefovi vatrogasnih službi istražuju da li su srednjoškolci, koji su palili roštilje kako bi proslavili rezultate svojih maturskih ispita, izazvali niz požara, dok Velika Britanija, nalik "buretu baruta", nastavlja da se prži u današnjem toplotnom talasu.

Bolničari u Zapadnom Midlendsu zbrinuli su 54 osobe, od kojih je 19 primljeno u bolnicu, nakon što je juče, tokom petog najtoplijeg dana u istoriji Velike Britanije, izbilo nekoliko šumskih požara.

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Hitne službe istražuju izvještaje da bi požari mogli biti povezani sa učenicima završne godine koji su palili roštilje i spaljivali svoje svijeske nakon što su dobili rezultate ispita.

Oko 19 kuća je potpuno uništeno, a 18 je oštećeno u velikom šumskom požaru koji je zahvatio 500 jutara zemlje u Stourbridžu, u kojem je povrijeđeno šest osoba, uključujući tri vatrogasca.

Trend na TikToku

Na TikToku se pojavio trend u kojem mladi snimaju sebe kako pale papire, a istražitelji požara sada razmatraju da li su takvi plamenovi mogli izazvati ovaj haos.

Vatrogasna služba Zapadnog Midlendsa (VMFS) potvrdila je da su ove glasine podijeljene sa vatrogasnim ekipama, koje do sada nisu pronašle direktne dokaze koji bi podržali tu teoriju, "ali ostaju otvorenog uma", navodi "Dejli Mejl".

Iz VMFS-a su za "Birmingem Mejl" izjavili: "U ovoj fazi ne bismo željeli da svaljujemo krivicu na mlade ljude ili bilo koju određenu grupu, ali naše istrage su tek na početku".

Ovo dolazi u trenutku kada je policija Stafordšira saopštila da su 23-godišnji muškarac i 24-godišnja žena uhapšeni pod sumnjom za podmetanje požara u Stouk na Trentu. U Velsu je 29-godišnja žena uhapšena pod sumnjom za podmetanje požara nakon što je u srijedu šumski požar opustošio domove u starom rudarskom selu Njubridž u Karfiliju.

U međuvremenu, Vlada je uvela privremenu zabranu prodaje jednokratnih roštilja, jer oni predstavljaju "značajan rizik za javnost" usljed aktuelnog toplotnog talasa, a premijer Endi Bernam je pozvao vojsku u pomoć.

Bernam je danas popodne novinarima u Stourbridžu rekao: "Britanija je trenutno kao bure baruta, i molim vas da to imate na umu. Ulazimo u ostatak vikenda... Ovo nikako nije gotovo. Imamo 37 požara koji tinjaju širom zemlje, a moglo bi ih biti i više. Zato vas molim da to uvijek imate na umu", prenosi "Telegraf".

U Stourbridžu je juče najmanje šest domova uništeno u "apokaliptičnim" šumskim požarima u ulici Brunswick Gate - "ulici milionera" koja je ujedno i najskuplja u gradu, oivičena velikim porodičnim kućama vrijednim najmanje milion funti, a koja se nalazi prekoputa terena za golf.

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Do 37 imanja u gradu je oštećeno ili uništeno u požaru koji se brzo proširio kroz suvu travu i šumu, zapalivši domove iz kojih su stanovnici panično bježali. Jedna evakuisana mještanka izjavila je da joj je policija rekla da brzo napusti kuću jer su "mislili da požar mijenja pravac" - tako da je situacija bila "bukvalno, zgrabi šta ti treba i bježi".

Drugi svjedoci su naveli da je plamen "preskakao sa kuće na kuću" dok su ljudi uzimali šta su stigli. Jedno dijete i tri vatrogasca našli su se među onima koji su prebačeni u bolnicu.

Snimci dronom sa nebom prekrivenim dimom iznad ovog ozelenjelog tržišnog grada pokazali su da plamen prijeti da proguta još više imanja na ivici teško sprženog polja.

Oko 100 vatrogasaca borilo se sa vatrenom stihijom koja je izbila u blizini Stourbridž Golf Kluba, progutavši 40 jutara zemlje. Navodi se da su golferi bježali u svojim kolicima.

Stanovnici su rekli da je pepeo "padao kao kiša" usred "veoma gustog" dima. Neki od pogođenih domova nalazili su se na Brunsvik Gejtu, gdje je jedna kuća prodata za 1,25 miliona funti 2024. godine. Ostale velike kuće prodate su za 875.000 funti u 2017. i 900.000 funti u 2012. godini, u ulici koju su agenti za nekretnine ranije proglasili najskupljom u Stourbridžu.

Lokalna poslanica Laburista, Ket Ekls, rekla je da vjeruje da je do 30 domova potpuno uništeno; dok su bolničari potvrdili da je ukupno 54 pacijenata zbrinuto - uključujući 19 prevezenih u bolnicu - kao rezultat širih šumskih požara u Zapadnom Midlendsu.

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Jedan odbornik iz Stourbridža opisao je "apokaliptične scene", a svjedok je rekao da je vidio kako se vatra brzo širi, gutajući žive ograde, dalekovode, pa čak i jedno vatrogasno vozilo. Drugi muškarac, čija je majčina kuća izgorjela u požaru u oblasti Hajters Hit u Birmingemu, rekao je da je ona izgubila sve, uključujući i porodične fotografije iz proteklih 100 godina.

U međuvremenu, u Stafordširu, šest vatrogasaca je prevezeno u bolnicu kako bi im se ukazala pomoć zbog udisanja dima i toplotne iscrpljenosti nakon borbe sa požarima u tom okrugu. Vlada je danas popodne objavila da je baronica Blejk od Lidsa imenovana za ministarku za vatrogastvo - prijavljeno je više od 1.000 šumskih požara u zemlji.

Na drugom mjestu, iskliznuće voza u Saseksu na Sautern liniji u blizini Luisa, usljed kojeg je 150 ljudi evakuisano, a dvoje teže povrijeđeno, takođe bi moglo biti posljedica vrućine. Još jedan voz iskočio je iz šina na Greter Anglia mreži blizu Vikforda u Eseksu danas, mada na sreću, u liniji od Sautend Viktorije do Londona niko nije povrijeđen.

Predsjednik Nacionalnog savjeta vatrogasnih načelnika izjavio je danas da je vatrogasna služba "pod značajnim pritiskom" sa 11 proglašenih velikih incidenata širom Velike Britanije.

Ekstremno toplo vrijeme nastaviće se u jugoistočnoj Engleskoj, Istočnoj Angliji, Linkolnširu i Midlendsu danas, sa maksimalnih 35,3 stepena Celzijusa u Fritendenu u Kentu ovog popodneva. Time je današnji dan postao deseti dan u 2026. godini u kom su temperature dostigle najmanje 35 stepeni.

Ist Midlands Reilvej izdao je upozorenje za "samo neophodna putovanja" treći dan zaredom; dok su c2c, Grejt Vestern Rejlvej i Vest Midlands Rejlvej otkazali neke od svojih linija.

Velika Britanija je juče zabilježila 38,1 stepen u Kju Gardensu u Londonu, što ga čini najtoplijim danom 2026. godine do sada. Juče je bio i deveti dan u godini sa temperaturom od najmanje 35, četvrti dan sa 36 stepeni i treći sa 37 - što su sve tri nova rekorda.

Očekuje se da će se toplotni talas nastaviti i tokom ovog vikenda sa temperaturama do 30 stepeni u južnoj Engleskoj, prije nego što maksimumi padnu na oko 27 do 28 stepeni početkom sljedeće nedjelje. Danas je upozorenje narandžastog nivoa Agencije za zdravstvenu bezbjednost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) produženo do sutra u 10 ujutru za veći dio Engleske - iako je prvobitno trebalo da se završi večeras u 21 čas.

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Vladina agencija je upozorila na povećanu potražnju za zdravstvenim uslugama i "porast broja smrtnih slučajeva, posebno među onima starosti od 65 i više godina, ili sa zdravstvenim problemima".

Zvaničnici su apelovali na ljude da preduzmu mjere predostrožnosti kao što su održavanje hidratacije, obilazak ranjivih prijatelja i porodice i izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana.

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Hempšir, Ostrvo Vajt i Zapadni Saseks sada već 63 dana nemaju kišu dok se suša intenzivira, a Sarej je odmah iza sa 58 dana i London sa 52 dana. Oko 45 miliona ljudi u Engleskoj se sada nalazi u oblastima pogođenim sušom, a 27 miliona korisnika je pod zabranom korišćenja baštenskih crijeva - pri čemu mnoga područja očajnički vape za pljuskovima.

Met Ofis (Meteorološka služba) saopštio je da bi neke grmljavinske oluje mogle večeras pogoditi centralnu i jugoistočnu Englesku, ali u prognozi nema značajne kiše za najisušenija područja. Meteorolozi, međutim, prate oblast niskog pritiska koja bi mogla uticati na vrijeme u Britaniji sa jugozapada krajem sljedeće nedjelje i potencijalno donijeti kišu.

Ali dok uslovi ostaju veoma suvi, Vlada je izdala privremenu zabranu prodaje jednokratnih roštilja jer predstavljaju "značajan rizik po javnost".

Jedna porodica je izgubila svoj dom u kojem je živjela 20 godina i vjeruje da su im kućni ljubimci nastradali, dok su druge komšije pričale kako se pred njihovim očima odvijala scena "kao iz filma katastrofe". Đina Edis je rekla da su njen otac i maćeha, Gordon i Polin Edis, kao i sestra Džo Igan, morali da pobjegnu iz svoje dvije dvojne seoske kuće u Risors Lejnu nakon što se vatra brzo proširila sa polja iza kuća.

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Gordon i Polin su uspjeli da izvuku svog psa Čestera, ali nisu uspjeli dođu do sestrine dvije mačke.

Drugi mještanin, Bal (54), prvo je primijetio miris dima malo poslije 14 časova, a zatim je išao od vrata do vrata kako bi upozorio komšije.

"Brzina požara bila je zastrašujuća. U roku od 10 minuta opustošio je cijelo polje i napao imanja. Nikada nisam vidio ništa slično", rekao je.

Predsjednik Stourbridž Golf Kluba, Sajmon Marki, rekao je da su dijelovi njegovog voljenog terena izgledali kao "armagedon", s uništenim drvećem i živim ogradama, suncem zaklonjenim dimom i zemljom koja je izgorjela do temelja.

Žrtve i hitne medicinske intervencije

Ukupno 54 pacijenta je zbrinuto od strane hitne pomoći - uključujući 19 prevezenih u bolnicu - kao posljedica šumskih požara u Zapadnom Midlendsu. Incidenti i intervencije obuhvatili su dijelove kao što su Norton Roud u Stourbridžu, Vilenhol, Oldberi Hodž Hil u Birmingemu i mnoge druge.

Glavni vatrogasni oficir, Sajmon Tuhil iz VMFS-a, izjavio je da je veliki požar u Stourbridžu "jedan od najznačajnijih" incidenata sa kojima se regionalna vatrogasna služba ikada suočila. On je dodao da će "prisustvo hitnih službi ovde vjerovatno trajati danima" i zamolio ljude da se drže podalje od tog područja.

Istraga o tome kako je počeo požar u Stourbridžu sada će zvanično početi, rekao je šef vatrogasaca, uz saradnju sa policijskim kolegama.