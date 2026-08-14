Aerodromi u BiH traže ponovno uvođenje moratorijuma na naknade

Međunarodni aerodromi u BiH traže ponovno uvođenje moratorijuma na taksu kako bi sprečili odlazak jeftinih avio-kompanija iz BiH.

Lou-kost avio-kompanije u BiH do aprila ove godine nisu morale da plaćaju taksu, ali nakon isteka odluke ponovo moraju. Iz aerodroma strahuju da bi ovo moglo da otera niskobudžetne avio-kompanije iz BiH.

"Niskobudžetne avio-kompanije u svakoj državi odbijaju da plate takse, bez obzira da li se radi o taksi od deset centi, od 1,5 evra, od 5 evra apsolutno je nevažno, oni odbijaju i svaki put prete da će se povući sa tržišta", kazala je direktorka Aerodroma Banjaluka Valentina Kecman.

Ako taksu ne plaćaju kompanije, moraju aerodromi. Avio-kompanije mogu da odbiju plaćanje i povuku se sa tržišta. Predstavnici aerodroma u BiH napisali su inicijativu nadležnim institucijama za ponovno uvođenje moratorijuma na odluku o visini naknade na period od dve godine.

"Mi smo i naveli u samom dopisu zajedno sa svojim kolegama iz Banjaluke, Mostara i Tuzle da bi ponovno uvođenje moratorijuma predstavljalo značajan doprinos daljem razvoju avio-saobraćaja u BiH, odnosno doprinelo bi većem broju putnika", kazao je direktor Aerodroma Sarajevo Dino Selimović.

Ukupni troškovi poslovanja ključni su pri donošenju odluka o otvaranju novih linija, povećanju ili zadržavanju postojećih. Predstavnici vazdušnih prevoznika kažu da bilo kakve promene mogu imati značajan uticaj na konkurentnost tržišta.

"Pozivamo Savet ministara Bosne i Hercegovine da razmotri i podrži inicijativu za ponovno uvođenje privremenog moratorijuma na predmetne naknade u trajanju od najmanje dve godine, uz istovremeno osiguranje potrebnih sredstava za nesmetano delovanje Direkcije", saopštili su iz Lufthanza grupe.

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH u ponovnom uvođenju takse ne vidi nikakav problem. O mogućim posledicama i otkazivanjima avio-linija ni ne razmišljaju.

"BHDCA ne podržava inicijativu međunarodnih aerodroma u BiH za uvođenje moratorijuma na primenu Odluke, budući da bi uvođenje moratorijuma dovelo do značajnog smanjenja budžetskih prihoda namenjenih finansiranju poslova iz nadležnosti BHDCA", saopštili su iz Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH.

Ovakav odgovor Direkcije mogao bi dovesti do odlaska avio-kompanija iz BiH. Ministarstvo komunikacija i transporta od Direkcije traži izjašnjenje i ocenu opravdanosti, dodajući kako rešenje vide i u mogućem smanjenju takse.

"Na moj predlog, već smo imali moratorijum, koji je prošli direktor BHDCA podržao. To najbolje pokazuje moj stav prema pomoći aerodromima u pregovaranju novih destinacija, posebno sa niskobudžetnim avio-kompanijama", kazao je ministar komunikacija i transporta BiH Edin Forto.

I dok iz BHDCA najavljuju da će analizirati inicijativu, Rajaner je najavio zatvaranje operativne baze u Berlinu zbog visokih naknada. Viz er je zatvorio bazu na aerodromu u Beču. Pitanje je šta će odlučiti kada je reč o BiH.