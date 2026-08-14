Jedan Banjalučanin slavi: Izvučeni brojevi - Loto rezultati u 65. kolu

Ovaj petak donio je veliku sreću jednom Banjalučaninu u izvlačenju igre Loto, koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije.

Naime, on je u igri ekstra šansa osvojio automobil pežo 308.

Broj njegovog listića je 02-09202-33-3-26-00184, a uplatio ga je prije dva dana u 12:20 sati.

Inače, u preostale tri igre u 65. kolu nije bilo glavnih dobitaka, iako su čak četiri igrača mogli da postanu milioneri.

Loto 7/39

U igri Loto 7/39 izvučeni su brojevi 7, 3, 8, 18, 29, 22 i 32.

Ova igra je bila vrijedna 2 miliona i 600 hiljada maraka i upravo u njoj su četvorica igrača bili "štele".

Da je izašao jedan od brojeva 11, 14 ili 23 to bi se desilo ali je bubanj izbacio broj 32.

Posljednji broj donio je još devet igrača koji su osvojili šestice, ukupno njih 13, koji su osvojili po oko 4.700 maraka.

Loto plus

Igra Loto plus imala je najveću premiju - čak 5.950.000 maraka.

Ni u njoj nije bilo glavnog dobitka, tako da će premija i dalje nastaviti da raste.

Izvučeni brojevi u ovoj igri su 26, 2, 34, 24, 31, 10 i 22.

Džoker

Džoker broj izvučen u 65. kolu je - 201873.

Premija za ovu igru bila je 30.000 KM, a ni ona nije izvučena.