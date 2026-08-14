Pronašli blago od 9 miliona evra: Radnici ugledali zlatnike tokom rušenja zgrade

Osamnaestogodišnji student Kobi i njegove kolege pronašli su zlatnike i zlatne poluge tokom rušenja zgrade u Dendermondeu u Belgiji, a vrijednost pronađenog blaga procjenjuje se na oko devet miliona evra.

Zlato su preuzele nadležne službe i bezbjedno ga uskladištile, ali još nije poznato kome ono pravno pripada niti da li će pronalazači dobiti nagradu.

Kobi je sa kolegama u utorak radio na rušenju zgrade u Sint-Gilis-Dendermondeu. Tokom zemljanih radova, dok su uklanjali dio temelja kako bi postavili kanalizacionu cijev, ugledali su nešto što je ličilo na novčiće.

Mislili da su našli novčiće evra

"U početku sam mislio da su to novčići od jednog evra. Ali onda smo vid‌jeli i grumen zlatnog materijala i shvatili da je riječ o nečemu mnogo većem", rekao je Kobi.

Rukovodilac gradilišta Mario rekao je da su radnici nastavili da kopaju i pronašli još novčića i poluga. Nakon pronalaska, rukovodilac je obavijestio vlasnika zgrade i policiju, a nadležne službe su preuzele zlato, popisale ga i odnijele u visoko obezbijeđeni trezor saveznih državnih službi.

Kobi je rekao da su radnici nakratko pomislili da bi mogli da zadrže pronađeno zlato, ali su brzo odustali od te ideje.

Prvi put da sam doživio nešto ovako

"Poslije 33 godine u građevinarstvu, ovo je prvi put da sam doživio nešto ovako. Ne vjerujem da će se ponoviti", rekao je Mario.

Policija u Dendermondeu pozvala je građane da ne dolaze na gradilište nakon što su se tamo već okupile desetine ljudi. Policija je upozorila i da je lokacija veoma opasna, jer se zgrada u potpunosti ruši, a na gradilištu se nalaze bageri i iskopi. Ulazak je zabranjen, a prostor je ograđen.

Policija je poručila da se nada da će blago na kraju pripasti onome kome po zakonu pripada i da će neočekivano otkriće pozitivno da promijeni živote mnogih ljudi, prenosi B92.