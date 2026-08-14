Tramp: Ormuski moreuz će uskoro biti američka teritorija

"Uskoro ću proglasiti Ormuski moreuz teritorijom SAD. U suštini, to i jeste. Imamo blokadu, nijedan brod ne prolazi osim ako mi to ne želimo", dodao je Tramp, ističući da je Iran "veoma teško poražen".

Predsjednik SAD ponovio je da je pomorska blokada koju sprovodi njegova zemlja "nezaustavljiva" i nazvao je "čeličnim zidom".

On je napomenuo da, ako su cijene nafte trenutno "malo" više, to je samo da Iran nikada ne bi mogao da ima nuklearno oružje