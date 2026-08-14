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Tramp: Ormuski moreuz će uskoro biti američka teritorija

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 22:40

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори на сахрани сенатора Линдзија Грејема у Националној катедрали у Вашингтону, у уторак, 28. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će uskoro proglasiti Ormuski moreuz američkom teritorijom.

"Uskoro ću proglasiti Ormuski moreuz teritorijom SAD. U suštini, to i jeste. Imamo blokadu, nijedan brod ne prolazi osim ako mi to ne želimo", dodao je Tramp, ističući da je Iran "veoma teško poražen".

Predsjednik SAD ponovio je da je pomorska blokada koju sprovodi njegova zemlja "nezaustavljiva" i nazvao je "čeličnim zidom".

On je napomenuo da, ako su cijene nafte trenutno "malo" više, to je samo da Iran nikada ne bi mogao da ima nuklearno oružje

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Tagovi :

Donald Tramp

Sjedinjene Američke Države

Ormuski moreuz

Iran

Komentari (5)

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