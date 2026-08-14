Djeca pronašla pištolj u travi blizu škole

U niškom naselju Pasi Poljana djeca su tokom igre pronašla pištolj u travi, u Ulici Volfganga Amadeusa Mocarta, oko stotinak metara od škole.

Djeca su odmah obavijestila roditelje, koji su pozvali policiju, a oružje je potom predato nadležnima.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o revolveru nalik "magnumu" sa kraćom cijevi, ali u njemu nije bilo municije. Za sada nije poznato da li je u pitanju pravo vatreno oružje, gasni ili startni pištolj.

To bi trebalo da utvrde policija i Osnovno javno tužilaštvo u Nišu.

Mještani su uznemireni jer je oružje pronađeno blizu škole i što su do njega došla djeca. Takođe se ispituje kako je pištolj dospio na to mjesto, da li ga je neko tamo odbacio ili je možda povezan sa nekim krivičnim djelom, prenosi Informer.