Logo

Djeca pronašla pištolj u travi blizu škole

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 22:10

Komentari:

0
Пиштољ, оружје
Foto: Pexels

U niškom naselju Pasi Poljana djeca su tokom igre pronašla pištolj u travi, u Ulici Volfganga Amadeusa Mocarta, oko stotinak metara od škole.

Djeca su odmah obavijestila roditelje, koji su pozvali policiju, a oružje je potom predato nadležnima.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o revolveru nalik "magnumu" sa kraćom cijevi, ali u njemu nije bilo municije. Za sada nije poznato da li je u pitanju pravo vatreno oružje, gasni ili startni pištolj.

To bi trebalo da utvrde policija i Osnovno javno tužilaštvo u Nišu.

Mještani su uznemireni jer je oružje pronađeno blizu škole i što su do njega došla djeca. Takođe se ispituje kako je pištolj dospio na to mjesto, da li ga je neko tamo odbacio ili je možda povezan sa nekim krivičnim djelom, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pištolj

Škola

Djeca

Srbija

Komentari (0)

Pročitajte više

Пронашли благо од 9 милиона евра: Радници угледали златнике током рушења зграде

Svijet

Pronašli blago od 9 miliona evra: Radnici ugledali zlatnike tokom rušenja zgrade

17 h

0
Пјевачица Анђела Игњатовић Бресквица

Scena

Breskvica otkrila detalje o navodnoj aferi sa Dončićem

17 h

0
Сутра је велики празник: Чим ујутру устанете, ову једну ствар о храни морате урадити

Društvo

Sutra je veliki praznik: Čim ujutru ustanete, ovu jednu stvar o hrani morate uraditi

17 h

0
Снимак Станије Добројевић завршио на безобразним сајтовима

Scena

Snimak Stanije Dobrojević završio na bezobraznim sajtovima

17 h

0

Više iz rubrike

Миодраг и Елведин

Srbija

Ostao u pokvarenom autu sa ženom i četvoro male djece, stranac im dao svoje vozilo

19 h

0
Куртијева полиција поново малтретира Србе

Srbija

Kurtijeva policija ponovo maltretira Srbe

19 h

0
Језиво: Мјесецима малољетници слао непримјерене слике и позивао је на односе

Srbija

Jezivo: Mjesecima maloljetnici slao neprimjerene slike i pozivao je na odnose

20 h

0
Запаљене свијеће горе

Srbija

Preminuo profesor Dragan Jovanović

22 h

0

  • Najnovije

14

49

Dječak (13) zadobio povrede opasne po život prilikom pada sa konja

14

35

Oglasili se iz Službe hitne medicinske pomoći Banjaluka: Ovo su najčešće intervencije ljeti

14

26

Novi formati u našem programu od ponedjeljka

14

23

Sveštenik savjetuje vjernike: Šta uraditi ako se omrsite tokom Gospojinskog posta?

14

05

Trudnu suprugu izbo nožem, pa pobjegao: Policija traga za napadačem

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima