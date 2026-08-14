Jezivo: Mjesecima maloljetnici slao neprimjerene slike i pozivao je na odnose

Pripadnici Odjeljenja bezbjednosti Berane uhapsili su P. A. (31) iz tog grada zbog sumnje da je polno uznemiravao maloljetnu djevojčicu putem društvene mreže „Snapchat“.

"Policija je postupila po prijavi jednog od roditelja maloljetnice, koji je naveo da je osumnjičeni tokom prethodnih nekoliko mjeseci djevojčici slao poruke i fotografije neprimjerenog sadržaja. Kako je navedeno u prijavi, P. A. je maloljetnicu pozivao da se sastaju i da stupe u odnose", potvrđeno je za RINU u UP Crne Gore.

Nakon kriminalističke obrade i prikupljenih obavještenja od više osoba, policija je sa svim utvrđenim činjenicama upoznala državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama.

Po nalogu tužioca, P. A. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo polno uznemiravanje.

On će uz krivičnu prijavu biti sproveden u Osnovno državno tužilaštvo u Beranama na dalje postupanje, prenosi Blic.